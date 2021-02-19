Фарш энтузиастов

Ешьте мясо хоть круглосуточно

Белок - строительный материал для мышц. Он восполняет убыль и компенсирует травмы мышечной ткани, участвует в построении новых клеток, гормонов, защищает иммунную систему. Поэтому в том или ином виде белок, в первую очередь в виде мяса, яиц, молочных продуктов, необходим ежедневно. Не стоит забывать и про растительный белок - в виде бобовых, зерновых, овощей.

Но помните: белок нельзя накопить в организме впрок. Этот ресурс должен пополняться постоянно в течение суток. Даже если вы съели целый килограмм, например свинины, но потом много часов не ели, баланс из положительного превратится в отрицательный.

Каждый день в организме разрушается до килограмма белка. При физических нагрузках белок расходуется еще интенсивнее. Вот почему мужчины без нормального куска мяса обходиться не должны. Это может быть все что угодно: телятина, говядина, свинина, курятина и индейка.

Количество белка зависит и от типа тела

Мезоморфы (это качки и люди с хорошо развитой мышечной массой, не склонные к полноте) легко переносят как дефицит, так и избыток белка. Кстати, разница нетто между разрушением и строительством белка у тренированных гораздо меньше, чем у тех, кто не дружит со спортом.

Эктоморфы (худые люди с длинными конечностями, им сложно набрать мышечную массу) должны потреблять белок ежедневно каждые 2 - 4 часа.

Эзоморфы (полные или склонные к полноте люди - с высокой мышечной и жировой массой) «экономят» белок, их мышцы разрушаются не так быстро.

КОМПЕТЕНТНО

Диета - главное лекарство

Директор Научно-исследовательского центра «Черкизово», доктор биологических наук Сергей ШАПОВАЛОВ развенчал несколько мифов о здоровом питании.

- Есть три основных условия, выполняя которые, можно говорить о здоровом организме: разнообразие, умеренность (чрезмерное употребление любого диетического компонента нанесет вред), физические упражнения, активность.

Организм мужчины на 60 - 70% должен удовлетворить потребности в энергии, 25 - 30% - в белке, 5 - 10% - в биологически активных веществах.

Белок (яйца, мясо, рыба, молоко, бобовые)

Высокое потребление белка до сих пор вызывает множество споров. Современные исследования рекомендуют потребление белка в диапазоне от 1,5 до 2,2 г/кг/день. Например, для среднего молодого человека весом 70 кг это от 105 г до 154 г белка. В «эквивален