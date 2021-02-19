Здесь русский дух, здесь вирус чахнет

Как не принести коронавирус домой из магазина? Помогут ответить эксперты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начнем с хорошей новости: пока не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19 при прикосновении к пище, упаковке продуктов или хозяйственным сумкам.

Но, вернувшись из магазина, все же не пренебрегайте простейшими мерами предосторожности. А именно...

• Распаковывая продукты, охладите или заморозьте мясо, птицу, яйца и другую скоропортящуюся еду в течение двух часов после покупки.

• Не используйте для обработки продуктов, упакованных в картон или пластиковую пленку дезинфицирующие средства, предназначенные для твердых поверхностей, особенно содержащие отбеливатель или аммиак.

• Вовремя стирайте многоразовые тканевые сумки.

• Не мойте продукты с мылом, отбеливателем, дезинфицирующим средством, спиртом или любым другим химическим веществом.

• Соль, перец, уксус, лимонный сок и сок лайма не доказали эффективности в удалении микробов на продуктах.

• Просто промойте свежие фрукты и овощи под холодной проточной водой.

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Не думай о ковиде свысока

Но и постоянно думать о нем тоже не надо. Так считает доцент Автономного университета Барселоны Хавье Абад. Он дал несколько советов читателям газеты La Vanguardia и развеял многие мифы.

• Есть ли риск заразиться через продукты из супермаркета?

- Не надо думать, что вирус сейчас везде! Вы не заболеете, просто потрогав пакет молока. В теории вирус на пакете может быть, но не в тех количествах, чтобы представлять опасность. Для спокойствия и надежности можно протирать пакеты и бутылки, принесенные из магазина, тряпочкой или бумажным полотенцем, смоченными в хлорсодержащем растворе. А после вымыть руки.

• Я заказываю продукты через службу доставки, может ли там быть вирус?

- Наша кожа - надежный барьер от вирусов, в том числе коронавируса. Через здоровую кожу, на которой нет ранок и других повреждений, он не может проникнуть в организм. Почему везде советуют не трогать лицо руками? Чтобы вирус не попал на слизистые - в нос, в рот, в глаза, так действительно можно заразиться. А руки достаточно хорошо вымыть с мылом.