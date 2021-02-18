20 и 21 февраля транзитные грузовики свыше 12 тонн переводят на ЦКАД

Грузовые автомобили на МКАД. Фото: Дмитрий Голубович/ТАСС

В ближайшие дни транзитные грузовики, которые рассчитаны на перевозки свыше 12 тонн, не смогут пользоваться Московской кольцевой автодорогой. Московская область и Москва договорились перевести их Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД). Это крупный транспортный проект, который дает возможность транзитным авто не заезжать в столицу, а также экономит время автомобилистам, передвигающимся между городами Московской области.

На текущий момент транзитные большегрузы переводятся на ЦКАД (помимо МКАД они не могут пользоваться также и региональными дорогами в границах трассы А-107 - «малой бетонки») лишь на двое суток. Тестовые ограничения будут действовать с 9 часов утра 20 февраля до 9 утра 22 февраля.

По МКАД смогут перемещаться лишь грузовые автомобили, которые имеют спецпропуска и действующие пропуска для поездок в Москву и Подмосковье.

Как проверить пропуск?

- По номеру телефона 3210.

- На сайте Департамента транспорта Москвы.

Министерство транспорта Московской области призывает водителей и владельцев большегрузного транспорта учитывать данные ограничения при планировании поездок на территории области и заранее планировать маршруты движения, используя ЦКАД или бетонные кольца А-107 и А-108.

Всю полезную информацию можно получить по телефонам «горячих линий»:

- Колл-центр Московского транспорта - +7 (495) 539-5454 или 3210 (если звонить с мобильного),

- Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области - +7 (495) 228-19-19.