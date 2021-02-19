«На тот момент любовница-школьница уже родила ему дочь»: История московского пенсионера, задержанного за изнасилование 46-летней давности

Мужчину задержали за преступление, совершенное в 1974 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольской Правде» стали известны новые детали странной старой истории, которая всплыла в Москве. На этой неделе в российской столице задержали 64-летнего пенсионера - по подозрению в групповом изнасиловании. Причем дело было еще в далеком 1974 году!

Итак, что известно:

В октябре 1974 года четверо друзей надругались в квартире на Измайловском шоссе над девушкой.

Жертве было всего 17 лет.

В 1975-м трое из четверых получили за групповое изнасилование по 10 лет.

А о четвертом участнике стало известно только теперь - один из насильников, которого судят за другое преступление, внезапно разоткровенничался в суде и назвал имя товарища, так и не севшего 46 лет назад.

Пенсионера Сергея Савинова задержали, увезли в Следственный комитет, но после допроса... отпустили. Почему?

«ДРУЗЬЯ ЕГО ТОГДА НЕ СДАЛИ»

- В 1974 году личность четвертого участника установить не удалось - следователи знали, что был еще один насильник, но дружки его тогда не сдали, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в следствии. - Савинов скрылся, но фигурантом уголовного дела не стал. Спокойно жил на востоке Москвы, завел семью.

По словам нашего собеседника, на допросе пенсионер изложил свою версию событий.

- Савинов заявил, что в тот вечер он, 18-летний, с друзьями отмечал свою первую получку - работал на стройке. Их было четверо парней. Гуляли на квартире у одного из ребят. Чтоб было веселей, позвонили двум знакомым девчонкам помладше.

Девчонки приехали и тоже выпивали. А на утро одна из них, 17-летняя Лариса Л., написала заявление в милицию о групповом изнасиловании.

- Савинов утверждает, что у него никакого интима с девушкой не было, потому что он быстро напился и вырубился. Якобы девушка, не ночевавшая дома, утром испугалась гнева отца и по его требованию написала заявление. Якобы приятели уговаривали мужчину не сажать их, предлагали жениться на девушке, но ее отец оказался человеком принципиальным.

ПАРЕНЬ В КЛЕШАХ

Савиновы с конца 1970-х живут в двухкомнатной хрущевке на бульваре Рокоссовского. Знакомые семьи узнали о старых делах Сергея Борисовича от журналистов.

На звонки в дверь супруги Савиновы (двое их взрослых детей живут отдельно) не отзываются. Хотя соседи авторитетно заявляют: дома они.

Нам удалось поговорить с одним из давних приятелей Савинова.

- Сережа в молодости был парень видный, девчонки на него просто вешались. Невысокий, поджарый, темненький, патлы до плеч - по моде тех лет, клеши, - рассказывает мужчина. - Сам он из многодетной семьи, отец сильно пил, а мать тянула четверых детей одна. Школу бросил после восьмого класса, пошел шабашить.

И вот тут выясняется интересное. Дочь Савинова родилась в 1974 году. Получается, что на момент того самого группового изнасилования у 18-летнего парня уже был ребенок?!

- Там не самая хорошая история была, - продолжает собеседник. - От Сергея забеременела подружка-школьница, которой на тот момент было всего 16 лет. Женился он на ней, потому что мама девочки заставила - иначе грозила в милицию заявление написать. Но женились они в итоге уже после рождения дочки. И потом Сергей сразу в армию ушел.

ПРОБЛЕМА

Во время службы Савинов отучился на водителя. Но вскоре после возвращения на гражданку в пьяной драке порезал приятеля ножом и сел почти на год.

- Серега всю жизнь потом водителем работал. То в такси, то на грузовиках в ЖЭКе.

Соседи рассказывают, что выпивал Савинов с молодости.

- С годами это прямо проблема стала. Он запойный. Из-за этого раз в год стабильно место работы менял. Долго нигде из-за пьянки его не держали.

- Дома буянит?

- Да нет, он в этом плане спокойный. Выпивает дома, один, никого не трогает...

ЖЕРТВА ВЫШЛА ЗАМУЖ И ЖИВЕТ В МОСКВЕ

Как удалось выяснить «Комсомольской Правде», сообщившая об изнасиловании девушка в последствии вышла замуж, сменила фамилию, у них с мужем взрослый сын. Живет в Москве.

Общаться с журналистами Лариса не желает.

И что теперь? Пенсионера будут судить за преступление, совершенное 46 лет назад?

В следствии нам рассказали, что на самом деле уголовная ответственность Сергею Савинову уже не грозит. Срок давности по преступлениям сексуального характера - 15 лет.

- То уголовное дело было прекращено по истечении срока давности, - сообщил источник в следствии.

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