Что должно венчать Лубянку?

Вид на Лубянскую площадь в Москве. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На днях в Общественной палате Москвы с экспертами обсуждался вопрос, нужен ли на Лубянской площади какой-либо памятник. Если нужен - то какой? Сейчас там лишь Соловецкий камень. В ходе дискуссия было предложено: пусть москвичи выскажутся на «Активном гражданине».

«Кандидатуры» звучали самые разные: от Александра Невского до Ивана Грозного, от Дмитрия Пожарского до Малюты Скуратова, от Юрия Андропова до Павла Судоплатова. А одним из поводов озаботиться обликом Лубянки стало обращение в мэрию группы писателей и блогеров. Захар Прилепин и Александр Проханов со товарищи предложили вернуть на эту площадь фигуру основателя Чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому.

Проблема не нова. В 21-м веке не раз поднимался вопрос о том, что в центре площади напротив Детского мира, Политехнического музея и здания ФСБ хотелось бы видеть не голый асфальт или брусчатку, а нечто иное.

Как заявил 19 февраля глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, после активных обсуждений из «шорт-листа» кандидатур на общемосковский опрос предполагают вынести два объекта: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Дзержинскому

«Комсомолка» выслушала мнения известных людей, живущих в Москве, болеющих за красоту и гармонию облика столицы России.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов полагает, что, коль дело идет к решению об установке памятника на Лубянке, то это возможно лишь при условии, что данную территорию город сохранит как одну из важнейших транспортных развязок в центре Москвы.

Господин Кузнецов напомнил, что возможность обустроить на площади пешеходную зону (рядом такие есть — на Никольской и Кузнецком мосту) ранее обсуждалась. Но от этой идеи отказались. Почему? Да потому, что трафик тут слишком плотный

- И подземное пространство здесь не используешь - добавил главный столичный архитектор, - Тут масса инженерных сетей, линии метро...

Заместитель гендиректора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов уверен, что доминанта этому пространству необходима:.

- Исторически вопрос размещения архитектурной доминанты на Лубянской площади оправдан. Она была здесь всегда - либо в форме фонтана, либо памятника. Другой вопрос — кому здесь можно установить памятник, чтобы он не расколол общество, а объединил его?

По мнению Баталова, кандидатура исторической личности для памятника, конечно, дискуссионна, но он свой выбор уже сделал:

- Сейчас помимо Дзержинского предлагаются разные варианты. Лично мне подходящей фигурой для создания объединяющего символа видится князь Александр Невский.

МНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Певец, композитор и телеведущий Марк Тишман против изменения облика Лубянки, через которую он регулярно проезжает:

- Мне кажется, сейчас не надо ничего менять. Зачем что-либо туда привносить? Чтобы возникла еще одна точка напряжения и несогласия в обществе? Но если дело уже идет к тому, чтобы ставить — нужно глобальное общественное обсуждение. Это место знаковое, историческое. И, решая его судьбу, мы должны разговаривать и слушать друг друга.

Актер и режиссер Сергей Белоголовцев полагает, что площадь не может оставаться «пустой» и у него есть соображения, чем ее центр заполнить:

- Достойный памятник там нужен. Но не подобный тем, что в последнее время появляются для «украшения столицы». Вот лично у меня памятник Калашникову, например, оторопь и легкую дрожь вызывает. На Лубянке нужно что-нибудь в память о Перестройке. Ну или стеллу ваучеру. Хорошо бы возвести некую композицию, посвященную или отдельному реформатору или реформам в целом. Такую, которая напоминала бы нам, что прежняя страна свою жизнь 30 лет как закончила — давайте жить в 21 веке.

МНЕНИЕ ИЗВЕСТНЫХ МОСКВИЧЕЙ

Бывший старший следователь по особо важным делам при Генпрокуратуре СССР Тельман Гдлян родился в Грузии, но 40 лет живет в Москве, которую любит и знает. Вот чем Тельман Хоренович поделился с «Комсомолкой».

- Я солидарен с теми, кто за возвращение памятника Дзержинскому, - заявил Гдлян, - Надо восстановить ту справедливость, которая была, когда железный Феликс стоял в центре Москвы. Он был искренним человеком. Да, возможно ошибавшимся, но полагавшим, что приносит пользу. Многие забыли то, что Дзержинский сделал с беспризорниками - а он их вернул к нормальной жизни. И заслуживает того, чтобы ошибку 1991-го года исправили.

У коренного москвича, автора Телеграм-канала «Сыны монархии» и писателя Романа Антоновского свой взгляд на «обустройство Лубянки», который он представил на «Радио «Комсомольская правда».

- Согласен с движением Царь-Град, предлагающим поставить памятник Ивану III , ведь с него началось сильное государство Московская Русь, - заявил Антоновский, - Иван III был до появления красных и белых, которые соперничают на патриотическом фланге. Это фигура компромиссная. Ведь при всем величии и позитивных делах Ивана Грозного, у того были карательные операции в Новгород и, наверное, фигура Ивана III подойдет лучше. Или Александра Бенкендорфа. Он управлял летучими отрядами, по сути спецназом царского времени. Герой войны с Турцией и с Наполеоном, он был беспощаден к внешним врагам, а внутри России не был причастен к смерти ни одного человека.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФИГУРА

Но получается так, что при всем разнообразии предложений, среди царей, министров и героев чаще всего звучат именно те два имени, из которых, скорее всего, москвичи и будут делать выбор на «Активном гражданине»: Александр Невский и Феликс Дзерджинский. Даже для тех, кто учил историю «вприглядку», оба знакомы хорошо — если не по ученикам, то по фильмам точно.

Да, Феликс Дзержинский основал спецслужбу, которая стала бороться с внутренними и внешними угрозами, одолел безработицу, начал поднимать промышленность. Но, возможно, стоить напомнить, что несколько лет назад вся страна в течении семи месяцев выбирала «Имя России». Тогда самой знаковой фигурой в сложной, многотрудной истории нашего государства россияне назвали Великого Князя Александра Невского. Он опередил в народном голосовании реформатора империи Петра Столыпина и лидера СССР Иосифа Сталина, (а всего в финале оказалось 12 самых громких имен).

Новгородский князь, которому летописи приписывают изречение «Не в силе Бог, а в правде», в 1240-м в устье Невы разбил шведов, которых вел на нас будущий правитель скандинавов Ярл Биргер.

А полтора года спустя случилась знаменитая победа в Ледовом побоище над рыцарями Ливонского ордена.

Нанес он поражение и семи литовским отрядам, терзавшим северо-западные русские земли.

Потом с Ордой вел долгие переговоры, чтобы избежать набегов на Русь и разорения — не боялся ездить к ханам, добился их уважения. Отказался от предложения папы Иннокентия принять католичество в обмен на помощь в борьбе с Ордой. В середине 16 века Александр Невский был канонизирован.

Те, кто пришел после него, тоже воевали и строили. Но равным по масштабу фигур не много даже в нашей богатой на сильные личности истории...