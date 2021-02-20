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В московском метро впервые построят теплую наземную станцию

Поезда с пассажирами приедут сюда уже в 2023 году
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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