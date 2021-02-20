Американский бульдог умер в самолете по пути в "Шереметьево"

У бульдогов есть проблемы с дыханием, но это не означает, что их нельзя перевозить в самолете Фото: Shutterstock

В аэропорту «Шереметьево» во время проведения пограничного ветеринарного контроля обнаружили мертвого американского бульдога. История произошла еще 8 февраля, но причины смерти собаки по-прежнему не выяснены.

Бульдог не реагировал на свет

Самолет прилетел из Китая в «Шереметьево», шло оформление двух собак - чау-чау и американского бульдога. Присмотрелись, а одна собака не подает признаков жизни. Позвали специалистов, чтобы те привели животное в чувства. Но американский бульдог не реагировал на свет. Ветеринары сказали, что собака мертва.

- При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что одна из собак (породы американский бульдог) не подает признаков жизни, роговицы глаз мутные, на свет зрачок не реагирует. Констатирована смерть, - подтвердили в Управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям.

В «Шереметьево» kp.ru рассказали, что собака была обнаружена в таком состоянии на борту самолета еще до начала выгрузки в аэропорту на СВХ «Москва-Карго».

- Соответствующая отметка была внесена в грузовой манифест и заверена представителем перевозчика. Претензий к «Москва-Карго» со стороны авиакомпании по данному поводу нет, - прокомментировали в пресс-службе «Шереметьево».

В авиакомпании пока не говорят, могла ли стать причиной смерти неправильная транспортировка бульдога. Но стоит обратить внимание, что в том же багаже летела и собака чау-чау, которая перенесла перелет нормально.

Остановка сердца или задохнулась

Известно, что специалисты Россельхознадзора еще 8 февраля составили акт отбора образцов патологического материала, а труп бульдога отправили в ветеринарную лабораторию. Появилось подозрение, что у собаки было какое-то опасное заболевание, не исключено, что бешенство. Собаку чау-чау, которая находилась долгое время в самолете вместе с бульдогом, отправили на всякий случай на карантин.

- По предварительным данным, бешенство у бульдога отсутствовало. Сейчас еще проходит биологическое исследование, которое даст финальные результаты, - рассказали kp.ru в Россельхознадзоре.

Ветеринарные врачи говорят, что причиной смерти собаки могла стать остановка сердца из-за перепада давления. Собаки породы американский бульдог узкомородые, их основная проблема — короткие дыхательные пути (из-за сжатого корпуса и брахицефалии). Поэтому они и громко храпят во сне, и крайне восприимчивы к простудным заболеваниям. В багажном отделение собаке могло не хватить воздуха, поднялось давление.

- У бульдогов есть проблемы с дыханием, но это не означает, что их нельзя перевозить в самолете. Владельцы возят их и на Бали, когда сами летят в путешествие, и разводят в Европе щенков – везут к нам. Транспортировка бульдогов, мопсов и других собак с плоскими мордами происходит, запрета нет. Другое дело, что может конкретный американский бульдог перенервничал, или был болен, или, в принципе, старенькая собака уже была. Есть сильные, а есть слабенькие собачки. Та же хаски выживает и при -40 градусов, а другая собака в таком холоде просто не выживет, так и с перелетом могло быть, - рассказала ветеринар Татьяна Мальцева.