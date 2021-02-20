Под Москвой поймали банду, убившую десять предпринимателей из разных регионов

Уголовные дела возбуждены по статьям 105 УК РФ «Убийство», 209 УК РФ «Бандитизм», 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти 16 лет семеро жителей Подмосковья кошмарили предпринимателей из соседних регионов ЦФО. Действовали по старой схеме, хорошо известной с 90-х. Предпринимателям предлагали защиту в обмен на деньги. Тех, кто отказывался платить, наказывали сурово. На счёту ОПГ как минимум десять убийств. Они были совершены с 2000 по 2016 год. География преступлений: Московская, Ярославская и Костромская области. Последние пять лет банда в криминальные сводки не попадала. Но безнаказанными теперь они не останутся.

На днях все семеро были арестованы в зале суда.

- Были проведены обыски, в рамках которых изъяты денежные средства, огнестрельное оружие и другие предметы, интересующие следствие, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Уголовные дела возбуждены по статьям 105 УК РФ «Убийство», 209 УК РФ «Бандитизм», 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Членам ОПГ грозят максимально возможные сроки лишения свободы. Больше других светит руководителю банды.

По данным следствия, это 50-летний безработный житель Подмосковья. Создать ОПГ он решил в 2000 году. Именно он планировал и организовывал все преступления. Кроме того, он отвечал за поставки оружия.

Сейчас все семеро находятся в СИЗО. Как стало известно «КП», обвиняемые дружно отказались от дачи показаний, вину свою отрицают.

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