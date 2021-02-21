«Обычная кошка, только весит 60 кг»: как москвич живет с пумой в однокомнатной хрущевке

Пума Геркулес живет в Кунцево. Фото: Андрей АБРАМОВ

Поздний вечер в Кунцево. У жилых кварталов вдоль Можайского шоссе болтают две подруги: на поводке очаровательная свора корги. Из дворовой темени на дорогу выступает огромный зверь. Габариты пумы Геркулеса превосходят самые крупные породы собак. Я затаил дыхание: что сейчас будет?

— Привет! Уже домой? — добродушно приветствует дам высокий мужчина, который ведет пуму на поводке.

— Холодно, мы сегодня быстро пробежались, — кивает в сторону собачонок собеседница.

Что же пума? Ноль внимания. Уселась на рыхлый снег и глазеет в сторону. Корги тявкают, тычутся в лапы. Хищник равнодушен.

ЕСЛИ ОПАСНОСТЬ — ПРЯЧЕТСЯ ЗА ХОЗЯИНА

Пума мяукает, только звук похож на кряканье. А еще мурчит, когда чешут под шейкой. Как собака не гавкает, палку не приносит и не подает голос от скуки. На кискисканья не отзывается, но имя свое знает. Выполняет команды «сидеть», «нельзя», «лежать». Может поиграть с мячиком и потаскать мягкие игрушки.

Сергей Татаринцев вместе с питомцем Геркулесом — местные знаменитости. Утром подросток (пуме 1,5 года, взрослым он станет в три) съедает два кило говядины, а вечером столько же индейки или кролика. На мясо хозяин тратит минимум 40 тысяч рублей в месяц. Работает руководителем салона сотовой связи.

Спать пума может до 20 часов в сутки. На ночь укладывается в кровать с хозяином. Бывает так развалится, что столкнет владельца на пол.

— Не забывайте — это кошка, а не собака. Геркулес воспринимает меня не как хозяина, а как отца, в некотором смысле тоже кошку. Он не станет меня защищать в случае угрозы, а скорее, спрячется за мою спину, — рассказал «Комсомолке» Сергей.

Пуменка он купил в пензенском зоопарке, когда зверю было две недели отроду. Папа — Мидас, мама — Афина. Поэтому кошачий и получил имя мифического героя. Стоил он 250 тысяч рублей.

— У Геркулеса цистит: нельзя его держать в вольере. Таких котят зоопарки продают, а я купил. 20 лет был собачником, потом перерыв десять лет и во взрослой жизни осознанно захотел пуму.

СВОЙ СРЕДИ СОБАК

Два года назад приняли закон об «Ответственном обращении с животными». Документ запретил содержать в квартирах крупных хищников. Тех, кого взяли до вступления закона в силу, можно оставить. Сергей успел.

Кому угодно пум в зоопарке не продавали. Нужно пройти собеседование и подтвердить, что знаешь, как обращаться со зверем. Воспитанию пумы Сергея учили владельцы другого кошачьего — пумы Лексы, она из Саратова.

Ежедневно Геркулеса выгуливают в Кунцевском парке не меньше двух часов.

— Иногда бродим по пять-семь часов — если погода хорошая и не надо рано вставать, — рассказывает москвич.

В ночь нашей встречи мороз трещал. Но Геркулес канадская пума. Климат той части Северной Америки похож на наш.

По малой нужде пума ходит в лоток в квартире. А на улице облюбовала себе ямку в парке.

—Привычки у него такие же как у домашних питомцев. Просто размерами он крупней — сейчас весит под 60 кг. Больше уже вряд ли вырастет, только заматереет морда.

Гуляем по парковым тропинкам. Навстречу местный клуб собаководов.

— Может, свернем? — предлагаю Сергею, дабы избежать потенциально опасной встречи.

— Спокойно, это друзья! — заверяет пумовладелец.

Восемь собак от маленьких писклявых до крупных терьеров окружают Геркулеса. Во всю глотку приветствуют собрата — тот трется среди них и вливается в стаю.

Местные собаки принимают пуму за собрата. Фото: Андрей АБРАМОВ

Ритмы пумы и псов разные: кошка быстра на короткой дистанции, но не такая выносливая. Поэтому когда игра затягивается, Геркулес просто садится на землю и непонимающе смотрит на собак, которые скачут вокруг.

— Один раз пес вцепился Геркулесу в горло. Тот просто оттолкнул его лапами и спокойно сел дальше, — рассказывают дамы-собаководы.

«НАШИ ДЕТИ — НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Сергей понимает, что не всем нравится его любимец. Поэтому на прогулку старается выходить затемно.

— Люди боятся и поэтому осуждают, что я с ним гуляю и в квартире держу. Когда только его взял — я тоже боялся. Хоть он и маленький был. Это мы не мозгом пуму боимся, а инстинктом. Заложено природой, что хищник опасен. Когда меня спрашивают, чему я его научил, говорю, что прыгать через огненный обруч Геркулес не умеет. Мое главное достижение: приучил ее жить в социуме людей и собак.

Чтобы лишний раз не смущать народ, Сергей выходит с пумой ночью. Фото: Андрей АБРАМОВ

Геркулес останавливается у дерева, чтобы подрать когти. Не прочь вскарабкаться по стволу и последить за обстановкой. В естественной среде пумы охотятся с деревьев и спят в ветвях.

— От матери его забрали в возрасте двух недель — еще молоком питался. Поэтому навыков, которые учат убивать добычу, он не получил, — уверяет владелец. — Когда я прихожу домой, он меня встречает: протягивает морду для поцелуя, а затем шею для поводка.

— Думаете, он не опасен?

— Иногда он встает на задние лапы и наваливается на меня, чтобы опрокинуть — игра такая. Может стукнуть лапой, — показывает Сергей царапину у виска. — Но в целом я уверен, он не опасен.

— Не жалеете о покупке?

— Любому владельцу домашний животных иногда приходит мысль: «Пропади оно все!». Но это минутное помутнение. Это наши дети, наша ответственность.

КАК ПЕРЕВЕЗТИ ПУМУ В ТАКСИ

Дальше Кунцевского парка Геркулес не ходит. Кругом дороги, а машин пума боится. Стоит зажужжать двигателю, кошка тут же пригибается и внимательно смотрит за мнимой угрозой.

— Иногда надо съездить к ветеринару. Со специалистами в Москве проблем нет. Я вызываю такси комфорткласса с большим задним сиденьем. Спрашиваю у оператора: «Нет ли у водителя аллергии на кошек?». Шоферы равнодушны к нестандартному пассажиру. Мы же в Москве живем, тут чего только не бывает! На улице подходят иногда с вопросом, что за зверь, как зовут, делают фото и идут дальше.

Москвич понимает, что в ближайшие 15-20 лет в отпуск ему не съездить: пуму нужно выгуливать. Фото: Андрей АБРАМОВ

Квартира Сергея — стандартная однушка в 30 «квадратов». Не тесновато ли для крупного кота?

— Квартиру он воспринимает как логово: там еда и сон. Когда был маленький, в паре мест подрал обои и все. Улица — территория для всего остального. Гуляет он с трех месяцев. Пик активности наступает около девяти вечера. Сумеречный ритм жизни. В это время его важно вывести на улицу и я ему это даю каждый день.

— А если в отпуск захотите?

— Не поеду! Я очень предан кошке. Кто-то любит ездить на море, а я люблю животных — свой выбор я сделал.

КОШКИ ПУБЛИЧНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ

Для фотосессий или на съемки владелец Геркулеса не сдает. Хоть предложения прилетают регулярно.

— Не имею морального права получать с этого зверя ни копейки. Я за идею: выступаю за исключение малых кошек (пума относится к этому подсемейству — прим.авт.) их перечня запрещенных для содержания. Считаю, что просто нужно регулирование.

— Если разрешат заводить пум, люди начнут их покупать, а потом выбрасывать...

— Для этого нужно лицензирование и, возможно, даже налогообложение. Но должен быть орган, который этим занимается, — поясняет свою позицию собеседник.

Вес Геркулеса около 60 кг, больше пума уже вряд ли вырастет. Фото: Андрей АБРАМОВ

В столице не так уж мало людей держат столь габаритных кошек.

— Публичны в Москве еще две пумы кроме Геркулеса — их владельцы ведут инстаграмы. Но точно знаю, что в апартаментах «Москва-Сити» живут еще несколько пум. Конечно, там никто гулять с ними на улицу не выходит, но и площади квартир там больше.

Расстаемся на дружеской ноте. Я даже набрался смелости и погладил Геркулеса. Упругий хвост пумы заелозил по снегу.

— Площадок для выгула не хватает. Вы там напишите, что в Кунцевском парке очень такие нужны! — на прощание напутствовали меня хозяин пумы и местные собаководы.

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ

«За»: безопасна при правильном воспитании

Андрей Солодков, замдиректора МАУ «Пензенский зоопарк»:

— Пумы-охотники рождаются не в зоопарке, а в дикой природе. Если животное изъято у матери в первые полтора месяца, оно вырастет адекватным. В нашем зоопарке живет мама Геркулеса. Директор с ней охотно общался первые годы, она была обычной кошкой. Но с первой течкой пума начала проявлять агрессию.

Однако я не считаю опасным содержание пумы в квартирах в условиях города. Когда пуменка забирают у матери и передают человеку, ребенок привыкает к новому лидеру. В дикой природе мать-пума бросает подросших детей и уходит жить своей жизнью. Тут же наоборот: у маленьких пум формируется привязанность к человеку. Они знают, что тот принесет еду, инстинкты прекращаются.

Других людей на улице они тоже воспринимают спокойно: в мозгу появляется установка: человек не навредит. А вот другие животные, та же собака, может спровоцировать пуму.

Резюмируя, повторюсь, пума абсолютна безопасна для человека при правильном воспитании с самого детства. Для этого нужно стричь ей когти, не дрессировать как хищника. Нельзя давать ей живую добычу и не подвергать травле.

Российские морозы канадской пуме не страшны. Фото: Андрей АБРАМОВ

«Против»: пума в квартира — никогда!

Артист-дрессировщик диких зверей «Росгосцирка» Наталья Исайчева:

— Я обожаю пум, работаю с ними 11 лет. Но в дом их никогда не приведу — я жить хочу. Пума — самый опасный хищник из всех. В полтора года он еще ребенок. После полового созревания в нем проснется зверь.

Одна из моих пум — ходила на телевидение, фотографировалась — вся муси-пуси! Но с возрастом изменился характер. Не дай бог хвост тронут — такое прилетает!

Возьмем обычную домашнюю кошку. Когда она играет, у хозяев все руки в царапинах. У пумы когти с мизинец взрослого человека и клыки нехилые. Если во время игры в ней проснется зверь — ты от него не отобьешься. И плевать он хотел — хозяин ты или нет.

Неважно, во сколько пуменка забрали у матери. У меня все пумы выкормлены с младенчества. Они признают меня и мужа (он также дрессировщик — прим.авт.). Стоит постороннему войти в «кошатник» — пумы тут же начинают охотиться. А если собака пробежит...

Пума убивает не потому, что ей хочется есть. Американские индейцы всегда подбирали добычу за пумами. Потому что пума убивает из развлечения и бросает жертву. Ей это нравится. Это ласковые убийцы: мурлычат, трутся, но при этом убивают. Вопрос в том, когда пума вспомнит, что ей это нравится. Захочет поиграть с собаками по-настоящему — раскидает всех вокруг. Войдет во вкус и начнет развлекаться. Следующей целью могут стать дети, поскольку пума не видит в них опасности.

Рекомендую владельцу пумы найти для нее хороший питомник и ездить навещать.