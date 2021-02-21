Деревянный дом сгорел полностью: 5-летний мальчик погиб при пожаре в Новой Москве

Возгорание произошло в небольшом доме с мансардой, взрослый смог самостоятельно покинуть жилье. Фото: прокуратура Москвы

В Новой Москве в частном доме около 13.00 произошел пожар. Возгорание происходило на площади 60 квадратных метров. Дом полностью деревянный – сгорел моментально. На место приехали пожарные и локализовали огонь.

- Один человек смог самостоятельно покинуть горящее здание, а при разборе завалов спасатели обнаружили тело, - рассказали kp.ru в ГУ МЧС по Москве.

Прокуратура Москвы уже организовала проверку в связи с пожаром, в частном доме в СНТ Простоквашино (поселение Роговское в Новой Москве).

- После тушения обнаружено тело 5-летнего мальчика, находившегося в момент пожара в доме без присмотра взрослых. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, - рассказали в прокуратуре Москвы.

Будет проведена проверка относительно действий родителей, которые должны были исполнять свои обязанности по заботе о ребенке.

- По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - рассказали в прокуратуре Москвы.

Столичным спасателям утром 21 февраля удалось спасти шесть человек, в их числе двоих детей. Пожар начался около 8 утра в одной из квартир пятиэтажного дома на 7-й Парковой улице. Как удалось выяснить спасателям, загорелась мебель.