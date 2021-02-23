Шойгу дал приказ провести артиллерийские салюты в городах-героях

Сергей Шойгу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник по праву является всенародным и олицетворяет собой героические страницы ратной летописи нашей страны, силу духа, доблесть и славу блестящих побед русского воинства. В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений", - так звучит обращение министра обороны России Сергея Шойгу к солдатам и матросам, сержантам и старшинам, прапорщикам, мичманам, офицерам, ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы.

Шойгу в своем приказе подчеркнул, что "особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поколение победителей, спасших страну и мир от нацизма". Их бессмертный подвиг глава военного ведомства назвал "примером самоотверженности, мужества и беззаветного служения Отчизне".

В ознаменование Дня защитника Отечества министр приказал: 23 февраля 2021 г. в 21.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил России в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, "тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с установленной нормой расхода боеприпасов".