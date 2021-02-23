Сергей Собянин показал фотографии первых пассажиров метро

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исторические фотографии из московского метрополитена показал мэр города Сергей Собянин. Снимки он разместил на личной странице в Инстаграме.

- На февральском фото 1935 года - первые и очень колоритные пассажиры. В те дни, еще до официального открытия столичной подземки, пускали пробные составы, - подписал Сергей Собянин.

Также мэр города рассказал, что почетных гостей возили шесть поездов.

- По четыре вагона в каждом. Возили делегатов седьмого Всесоюзного съезда Советов и передовиков колхоза. С 1930-х сохранились три вагона того самого первого типа. Сейчас они возят ночные экскурсии, - сообщил Сергей Собянин.

В Московском метрополитене действительно возобновили экскурсии, в том числе ночные. Ранее действовало ограничение из-за распространения коронавируса. Теперь москвичи вновь имеют возможность узнать, какие тайны имеет ночное метро.

Пассажирам предложат прокатиться на ретропоезде 1930-х годов и побродить по непривычно безлюдному метро. А еще покажут станцию-призрак и место, где ночуют составы.

- Такие экскурсии всегда пользовались большим спросом. А жемчужина ночной экскурсии — поездка на ретропоезде из вагонов типа А, построенных в 1930-е годы. Разница между ними и самым современным составом “Москва-2020” — почти век, но старые вагоны по-своему очаровательны и уютны, — рассказал Павел Ковалев, заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом.

Специально для экскурсий несколько лет назад восстановили три вагона, теперь в каждом могут прокатиться по 10 человек и экскурсовод. Для атмосферности был воссоздан оригинальный интерьер вагонов: темно-коричневые кожаные диваны, стены темно-зеленые. А еще пассажиры услышат свисток и увидят, как зажигаются плафоны с приглушенным желтым светом.

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