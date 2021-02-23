«Сегодня особенный праздник»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил кадровых военных с 23 февраля. Фото: Константина СЕМЕНЦА

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Краснознаменске встретился с военнослужащими. Он поздравил кадровых военных с Днем защитника Отечества.

- Сегодня особенный праздник, в который хочу сказать спасибо нашим героям, - сказал губернатор. - Всем, кто защищал и защищает Родину, служит в армии, силовых структурах, спасает людей и бережет наш покой. Желаю крепкого здоровья, любви, благополучия и успехов. Так сложилось, что в этот день поздравления и слова благодарности слышит в свой адрес каждый мужчина. И наверно, это тоже правильно. Преодолевать трудности, быть защитой и опорой для своей страны, семьи и близких - долг каждого из нас. И мы не должны про это забывать.

Напомним, на территории Подмосковья сегодня находится четыре города Воинской славы и 27 населенных пунктов Воинской доблести. Плюс действующие военные городки, знаменитые воинские части и стратегически важные объекты. В Краснознаменске дислоцируется 15-я армия Воздушно-космических сил особого назначения.

Губернатор встретился в Краснознаменске с военнослужащими в стенах обновленного Дома офицеров. Он был открыт почти 40 лет назад, в 1982-м. Сейчас здесь завершен первый за все это время капитальный ремонт.

- Очень приятно быть здесь - в городе славных традиций. В военных городках этот праздник – семейный, - напомнил Андрей Воробьёв. - Я хочу поблагодарить наших офицеров за высокие показатели, достойное служение. Хочу сказать слова благодарности всем, кто вас поддерживает, жен, которые обеспечивают тыл. От всей души желаю вам здоровья, успехов в службе, чтобы всегда был мир, всегда дома вас ждали, а дети, которых вы воспитываете, радовали и брали с вас пример.

Губернатор встретился в Краснознаменске с военнослужащими в стенах обновленного Дома офицеров. Фото: Константина СЕМЕНЦА

Командующий 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения Андрей Вышинский поблагодарил губернатора за поддержку: -

- Разрешите сказать слова благодарности вам за постоянное внимание и заботу к военнослужащим и семьям. За экономическую поддержку городу Краснознаменск.

Стоит отметить, что Дом офицеров в Краснознаменске недавно был передан с баланса Министерства обороны России в муниципальную собственность. Это позволило разместить здесь не только Городской музей, местное отделение «Юнармии», но и местный клуб «Активное долголетие», многочисленные кружки и секции для школьников.

- Мы с нетерпением ждали открытия Дома офицеров, рассказала военнослужащая Татьяна Чернова. - Тут очень красивый концертный зал, будем приходить сюда на праздники. Очень рады, что здесь есть и кружки для наших детей.

В военном городке помимо капремонта Дома офицеров за последние годы также благоустроили прилегающий к нему парк и Голубиную площадь, где жители Краснознаменска любят кормить птиц. В планах благоустройства на 2021 год - очистка пруда, строительство скейт-парка и детской игровой площадки. Также на территории городка пройдут работу по озеленению и установке камер видеонаблюдения.