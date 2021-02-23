Роботы разбирают старый бизнес-центр возле Белорусского вокзала

Бизнес-центр между станцией метро и вокзалом разбирают. Фото: Алиса ТИТКО

В Москве на площади Тверской Заставы у Белорусского вокзала начались работы по разбору старого бизнес-центра. С ноября здание было закрыто баннерами с нарисованными окошками, а на днях москвичи увидели груду камней. Одни стали переживать — не повлияет ли это на работу станции метро «Белорусская», которая находится встык с разбираемым зданием. Другие обрадовались, что морально устаревший бизнес-центр с продажей хот-догов и нелегальных сим-карт перестал существовать. «КП» узнала, что планируют построить на этом месте.

Здание еще в ноябре обтянули строительными лесами. Фото: Алиса ТИТКО

Здание зажато с разных сторон

Прохожие с трудом вспоминают, что было в здании на Тверской Заставе, которое сейчас разбирают. Помнят только запахи еды быстрого приготовления и продавцов сим-карт.

- Какой-то шалман был, - вспоминает москвич Игорь Смолов.

- Когда-то я сюда ходила на занятия по растяжке. Внутри здание было старенькое, нужен был ремонт, конечно. Что там еще было — не помню даже, - говорит москвичка Юлия Михайлова.

Читаю оставшиеся в интернете заметки о бизнес-центре «Тверская Застава 3». Здание пятиэтажное, коридорно-кабинетного типа, централизованной системы кондиционирования и собственной парковки не было.

Но бизнес-центром это здание было последние годы. Изначально здание возвели в 1878 году, как техническое училище Московско-Брестской железной дороги. Было предложение поставить историческое здание на госохрану.

Здание зажато с одной стороны инфраструктурой перронов самого вокзала. Фото: Алиса ТИТКО

Демонтажные роботы и сверхтонкий цемент

В ноябре здание обтянули строительными лесами и начались работы по разбору. Специалисты говорят, что объект сложный.

- Сложность работ заключается в том, что здание зажато с разных сторон: с одной – вплотную примыкает вестибюль станции метро «Белорусская», с другой – инфраструктура перронов самого вокзала, с третьей – оживленная площадь, – рассказал Виктор Казаков, генеральный директор компании «КрашМаш».

Но у компании есть опыт проведения демонтажа в самых стесненных условиях городской застройки. Работы здесь решили проводить вручную с привлечением малой механизации — означает, что бизнес-центр демонтируют с помощью роботов. Так необходимо из-за близости расположения наземного вестибюля станции «Белорусская» (кольцевая) и коммуникаций.

- Для максимальной безопасности во избежание излишней динамической нагрузки проекта специалисты компании впервые применили электрогидравлических демонтажных роботов, - рассказали в компании «КрашМаш».

Разборкой здания занимается робот. Фото: Алиса ТИТКО

Во время работ постоянно проводится мониторинг создаваемой динамической нагрузки. Демонтажный робот весит почти две тонны, но при этом может заехать даже в проем шириной 80 см или подняться по лестнице самостоятельно. Проще говоря, он может работать там, где любая другая техника не может.

Разборку надземной части бизнес-центра планируют завершить до конца февраля, а демонтаж фундамента - до конца марта. Потребуется укрепление грунта в местах соприкосновения со зданием метрополитена — там применят сверхтонкий цемент с повышенной проникающей способностью и высокой сульфатостойкостью.

Застройщик представил финальный проект общественно-рекреационного комплекса. Фото: Алиса ТИТКО

Что построят?

Возле Белорусского вокзала построят общественно-рекреационный комплекс. Общая площадь составит 21911,01 квадратных метров.

Каким будет комплекс придумывали почти семь лет. Архитекторы предложили создать яркий образ, который привлечет внимание горожан и бизнес-сообщества, при этом впишется в существующий контекст и улучшит архитектурный облик этой городской среды.

- Важно исключить транспортные проблемы в районе запланированного строительства, в конкурсную документацию в обязательном порядке были включены материалы о планирующейся организации пешеходного и автомобильного движения на площади Тверской Заставы, - значится в условиях конкурса Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Застройщик планирует возвести 7-этажный современный общественный центр с помещениями обслуживания, рекреации (оздоровления) и торговли. Еще один этаж будет подземный. Завершить строительство планируют во втором квартале 2023 года.

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