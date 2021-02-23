После морозов в Москву придет оттепель до +6 градусов

25 февраля – до столицы доберется теплый и ненастный атлантический циклон с обильным снегом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночь на 23 февраля в Москве и области оказалась самой холодной с начала зимы. В столице мороз был, прямо скажем, не сибирским: -24,1 градуса. А вот на севере и востоке Подмосковья побиты температурные рекорды, подтверждают в Московском метеобюро: в Клину -30,3 градуса, в Черустях -31,7 градуса (на всякий случай: это рекорды именно для конкретных суток, 23 февраля, в принципе-то бывало и холоднее, конечно).

Стужу принес антициклон из Архангельской области, где в эти дни трещит 38-градусный мороз, а соседней Республике Коми аж -48. Но он уже движется от Москвы на восток – а значит, холода скоро отступят. В ночь на среду, 24 февраля, еще морозно: в мегаполисе -21, по области до -25. И днем одеваемся по-зимнему, на улице -12...-14 градусов.

Погода резко изменится в четверг, 25 февраля – до столицы доберется теплый и ненастный атлантический циклон. Ночью начнется снег, днем – мокрый снег. И вместо серьезных минусов оттепель до +4 градусов. Перепад температур всего за сутки с небольшим – почти в 30 градусов! Атмосферное давление столь же стремительно упадет. Во вторник оно было экстремально высоким, 769 мм рт. ст., а к пятнице понизится до 740 мм рт. ст. Такие контрасты наверняка скажутся на самочувствии метеозависимых москвичей, в первую очередь тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возможны головные и сердечные боли, приступы мигрени, слабость, скачки артериального давления.

Оттепель задержится как минимум до конца недели, обещают в Гидрометцентре России: в пятницу, 26 февраля, +6 градусов и дождь, в выходные +4...+5, и опять же серо и сыро. И в первый день весны, в понедельник, 5 марта, погода будет уже совсем не зимней, +5 градусов.

Впрочем, синоптики центра “Фобос” призывают не расслабляться - к середине следующей недели в Москву вернутся морозы и снегопады. И вообще март 2021 будет на 1 – 4 градуса холоднее климатической нормы.