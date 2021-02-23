Сохранить историю зданий и монументов, которые выстояли в Великую Отечественную войну и стали особенно значимыми для людей в те годы, предложил мэр Москвы Сергей Собянин. С 23 февраля стартует проект «Книга памятников – героев Москвы». Москвичи смогут прислать воспоминания родных, архивные письма, фотографии, чертежи и планы зданий на сайт памятники-герои.рф. Они будут опубликованы к 76-му Дню Победы.- На стенах Пушкинского музея сохранились следы от осколков разорвавшейся бомбы. В годы Великой Отечественной войны пострадали Третьяковская галерея, Погодинская изба в Хамовниках, Большой театр. Был практически разрушен театр имени Вахтангова. Давайте сохраним историю о таких домах и памятниках для будущих поколений, - сообщил в соцсетях Сергей Собянин.Проект запускают в год 80-летия начала битвы за Москву. В «Книгу памятников – героев Москвы» также попадут истории зданий, где жили герои войны, а также памятников известным военным деятелям и знаковым датам.- Помочь в работе по созданию книги памяти может любой желающий: если вы знаете историю здания, выстоявшего в годы войны, или монумента, посвященного событиям Великой Отечественной, — рассказал Алексей Емельянов, глава Департамента культурного наследия города Москвы.Столица летом 1941 года была преимущественно деревянным городом. Тогда появилась специальная служба инженерной разведки – специалисты быстро реагировали на разрушения от бомбардировок, а также они занимались маскировкой стратегически важных промышленных и гражданских зданий.Битва за Москву длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Этот период делится на оборонительный и наступательный. Переломным моментом стало контрнаступление 5 декабря 1941 года. На подступах к Москве враг потерпел серьезное поражение, тогда же было отступление. В память о подвигах защитников Москвы и героизме жителей города 5 декабря отмечается день воинской славы.Московские здания, ставшие участниками военных событий:- на фасаде Пушкинского музея сохранились следы от осколков разорвавшейся рядом бомбы,- дом №10 на Моховой улице после бомбежки разделили надвое,- здание Третьяковской галереи,- здание нынешнего посольства Латвии в Москве на улице Чаплыгина,- Погодинская изба в Хамовниках,- практически разрушено здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова,- пострадал Большой театр - снаряд весом в 500 килограммов прошел между колоннами под фронтоном портика, пробил фасадную стену и разорвался в вестибюле.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМосква деревянная: как фотограф \\"сохраняет\\" исчезающий городКирилл Лебедев намерен оставить для истории все здания, которые могут исчезнуть с карты города (подробности)