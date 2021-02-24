Посмотрите, как он одет: охранник не пустил пенсионера в голубой куртке в ГУМ

Охрана ГУМа не пропустила бедно одетого посетителя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О дресс-коде в ГУМе рассказала москвичка Виктория. Девушка написала три дня назад пост о том, что на ее глазах охранник не пустил в магазин пожилого мужчину.

- Охранник ответил: «Да посмотрите, как он одет». То есть теперь, чтобы в ГУМ зайти, надо в Гуччи одеваться? Фейсконтроль? – написала в соцсетях Виктория.

О дресс-коде в ГУМе рассказала москвичка Виктория. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольской правде» девушка рассказала, что 21 февраля она встретилась с подругой, решили зайти в ГУМ. Возле рамки металлоискателя охранник не пропустил мужчину. Виктория подумала, что из-за отсутствия маски, и предложила новую, достав из сумки. Мужчина взял. Но тогда охранник сказал, что причина другая – не тот внешний вид. Как именно должен был выглядеть пенсионер уточнять не стал.

- Мужчине на вид около 70 лет. Он выглядел опрятно, интеллигентно. На нем была голубая советская куртка. Он не был похож на бомжа. Мужчина расстроился и ушел со слезами на глазах, не понимая происходящего, - рассказала Виктория.

Москвичка высказалась о случившемся.

Девушки пошли в администрацию, где сотрудницы были удивлены поведению охранника и сказали, что никакого дресс-кода нет.

- Администратор сказала, что это новенький охранник. Куда-то звонила. А потом сказала, что я могу написать жалобу. Я так и сделала, - говорит Виктория.

Страничка из соцсетей.

Москвичка попросила, чтобы в ГУМе разъяснили охранникам, что так вести себя некорректно. Виктория считает, что дискриминация посетителей.

В соцсетях многие поддержали Викторию, которая рассказала эту историю. У кого-то появилось желание прийти в ГУМ в старых вещах (найти что-то на даче), кто-то стал писать, что этот пост ради пиара, а кто-то приводил аргументы, что мужчина был пьян.

Страничка из соцсетей.

- Это возмутительно. Конечно, мы не знаем всей правды. Но это и не важно. Представляете, не пустили бы вашу маму или папу, бабушку или дедушку? Если дедушку не пустили, то это нарушение прав и свобод. Может, он шел вспомнить молодость или купить мороженое себе, или зайти в гастроном, может, просто погреться, пройдя сквозь один из рядов, - написала в поддержку москвичка Вероника.

В ГУМе же обещали разобраться в ситуации и дать ответ Виктории, которая стала свидетельницей истории с недопуском пенсионера.