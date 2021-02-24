Сделать доброе дело, а заодно - приобрести памятный сувенир: такая возможность есть у посетителей торгового центра МЕГА Химки.С 8 февраля по 8 марта здесь работает pop-up магазин «Добрый мерч», в котором можно купить товары, созданные благотворительными фондами. Проект создан вместе с фондом «Нужна помощь». Это крупнейший в России \\"фонд для фондов\\", который занимается системным развитием благотворительности в стране и помогает собирать средства для НКО. Сейчас \\"Нужна помощь\\" поддерживает 301 благотворительную организацию.Вся выручка pop-up магазина идет на помощь подопечным благотворительных фондов: людям с инвалидностью, аутизмом, пожилым, слепоглухим, пациентам, которые борются с раком крови, людям, потерявшим дом, жертвам домашнего насилия...А 19 февраля представители крупнейших российских благотворительных фондов не только презентовали свою продукцию, но и рассказали посетителям торгового центра о своей работе. Среди них - «Фонд борьбы с лейкемией», хоспис «Дом с маяком» и фонд «Со-единение»Так, «Фонд борьбы с лейкемией» поделился своим опытом работы в условиях пандемии и всеобщей удаленки. Сейчас фонд - одна из немногих благотворительных организаций в России, которая занимается взрослыми с онкозаболеваниями кроветворной системы. Фонд помогает пациентам искать подходящих доноров, решать вопросы с оплатой, лекарствами, проживанием, оказывает психологическую поддержку подопечным и их близким. В период самоизоляции фонд начал развивать онлайн проекты: подкасты, онлайн-концерты, стримы.- Самой важной для нас стала возможность развития просветительских проектов для подопечных фонда, их близких и тех, кто интересуется темой онкологии в самом широком смысле слова. Онлайн-формат позволил расширить географию участников пациентских школ, которые мы стали проводить на регулярной основе, — считает директор «Фонда борьбы с лейкемией» Анастасия Кафланова.В хосписе «Дом с маяком» помогают детям, которые борются с тяжелыми заболеваниями. Здесь считают, что каждый ребенок может жить полноценно и счастливо - невзирая на все трудности, которые приготовила судьба. А еще - что каждый ребенок должен мечтать. И что мечты эти обязаны сбываться.- У нас был подопечный Марк, он был очень болен онко. Он долго боролся и мы помогали, чем могли. Марк очень хотел поговорить с Александром Розенбаумом, и мы исполнили эту мечту. Хотел в свой день рождения проехать по местам своего детства на Rolls-Royce — это тоже сбылось. Мы очень подружились с семьей Марка. Когда его не стало, сестра стала волонтером Фонда, а мама теперь работает в детском хосписе. Папа Марка ювелир и тоже хотел сделать что-то для хосписа. Логотип фонда «Вера» — белый одуванчик. Одуванчик – это, как нам кажется, про смерть, когда приходит время, ты отрываешься и летишь. Папа Марка набрал ведро одуванчиков и сделал кулоны – одуванчики в маленьких колбочках. Все, кто поддерживают Детский хоспис, могут носить такой кулон и узнавать друг друга по одуванчику на шее, — рассказал на встрече координатор по работе с волонтерами фонда Борис Золотаревский.А представители фонда «Со-единение», который помогает людям с одновременным нарушением и слуха и зрения, провели для всех желающих мастер-класс. Они научили основам языка слепоглухих, рассказали о некоторых жестах и особенностях коммуникации.Свой мерч у фонда появился недавно. И он тоже очень необычный:- Прошлой весной мы узнали про развитие направления мерча в других фондах и решили запустить свой. Дизайн нам подготовила студия Артемия Лебедева, за что им спасибо! Идея дизайна была в том, чтобы показать язык общения слепоглухих (шрифт Брайля) — это футболки, которые нужно трогать, —рассказала исполнительный директор Наталья Соколова.Pop-up магазин «Добрый мерч» будет работать в МЕГА Химки до 8 марта. Он расположен на первом этаже, в атриуме, рядом с магазином Стокманн.