Москвичка продала квартиру, чтобы открыть первый в России приют для волков

По словам Анастасии, в России волками торгуют не особо-то и скрываясь Фото: Александр Ширков

- Никаких резких движений, не кричать, не размахивать руками, - вместо «здравствуйте» скороговоркой тарабанит молодая, хрупкая, рыжеволосая женщина Анастасия Гайдук - перечисляет правила «Чертога волка». - И да - страх свой животным не показывай.

Легко сказать - страх не показывай… Они же огромные, серые, с большущими зубами. Но собираться с духом было некогда. Моя тезка Настя уже отворяет калитку первого в России приюта для волков.

- Заходи быстро, а то разбегутся, - командует она.

А я их вижу - по территории, огороженной высоким забором, друг за другом по протоптанным в густом снегу тропинкам к нам быстрым шагом двигаются волки.

- Они даже без вольеров? - храбрюсь, но голос мой все равно дрожит.

«ЗНАМЕНИТОСТЬ» БИТЦЕВСКОГО ЛЕСА

- В этой части приюта живут волкособы, то есть гибриды волка и собаки, - объясняет Анастасия.

Гибриды... Явно скрещивались эти ребята не с пуделями и болонками. Может и есть у них в предках собаки, но по мне так это самые настоящие огромные волчары.

Минут пять мы стоим у калитки. Настя говорит: волкособам нужно время, чтобы привыкнуть к новому человеку. Большинству из местных обитателей до нас нет никакого дела. Но только не одному серому красавцу. Обладатель самой густой шерсти из всех местных волкособов сразу решил показать и мне, и хозяйке приюта, кто тут главный.

Огромный зверь не на шутку заинтересовался мехом на сапогах Фото: Александр Ширков

- Это битцевский волк, - говорит хозяйка приюта. - Сейчас он тебя обнюхает и, возможно, разрешит дальше пройти. Он у нас тут вожак стаи волкособов. Я и сама ему подчиняюсь - уважаю!

По словам Насти, волкособ из Битцевского леса приехал в приют пару лет назад. А до этого он был городской «знаменитостью», про него даже газеты писали.

- В лесопарке мамочек с колясками пугал... Потом его отловили и к нам привезли.

На собаку битцевский волк похож разве что повадками. Огромный зверь не на шутку заинтересовался мехом на моих сапогах: тыкает в него носом, только что хвостом не виляет. Но предаваться мимимишности здесь никак нельзя.

- Не вздумай гладить. Это тебе не йоркширский терьер, - строгим тоном предупреждает хозяйка приюта.

У Насти к ее питомцам довольно сдержанный подход, здравый и научный Фото: Александр Ширков

«СЕРЫЙ БИЗНЕС»

Впрочем, история битцевского волка скорее исключение, чем правило. Большинство нынешних обитателей приюта попадают сюда не из лесов. Их люди привозят.

- Мода такая у наших олигархов, - говорит Анастасия. - Они друг другу на праздники устали коньяки дарить, и дарят щенков волков. В бандитском мире это вообще священное животное: волки и на наколках, и в песнях. Но только волк - это дикое животное, приручить которое невозможно. Как правило уже через год животные оказываются не нужны. И их либо убивают, отстреливают, либо отпускают на волю. Но это тоже почти равно убийству, потому что волк, который родился в неволе и хотя бы год прожил с людьми, уже никогда не сможет прибиться к стае. Это только самые сознательные привозят надоевших питомцев к нам...

Приют находится почти в 200 километрах от Москвы, недалеко от поселка Мишеронский Фото: Александр Ширков

По словам Анастасии, в России волками торгуют не особо-то и скрываясь.

- Открываешь Авито и там куча предложений. Щенков волчат продают по 200 тысяч рублей за штуку. Это запрещено, но как показывает опыт, никого это не волнует. Из года в год объявления подают одни и те же люди. Для них это бизнес, понятно. Но зачем люди покупают волков? Вот это для меня загадка. Хотите верьте, хотите нет, но я никогда иметь волка не хотела.

БЕГСТВО ИЗ ГОРОДА

У Насти к ее питомцам довольно сдержанный подход, здравый и научный. Иллюзий, что волк вот так запросто может жить в квартире и среди людей, она не питает.

По образованию Настя Гайдук ветеринар. Еще несколько лет назад она работала в одной столичной клинике, занималась кошками и собаками. А три года назад появилась у нее идея о приюте для волков. Они с мужем Ярославом продали квартиру в столице, на эти деньги приобрели землю в дальнем Подмосковье и перебрались за город.

- Я понимала, что есть волки, которым нужна помощь, в том числе и ветеринарная. И четко знала, что в нашей стране нет ни одного приюта. Но не возить же из Москвы раненых волков в какую-нибудь Францию? Поэтому и решила действовать, взять на себя ответственность. Только не называйте меня спасительницей волков! Не люблю это слово.

В приюте волков больше, чем в лесах всей Московской области Фото: Александр Ширков

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО

Приют находится почти в 200 километрах от Москвы, недалеко от поселка Мишеронский. Здесь ни особых дорог, ни магазинов.

- У нас на участке даже света не было. Соседей, которым мы мешали бы, здесь нет. Вокруг только леса и поля. Мы понимали, что именно такое место и нужно.

Первыми обитателями приюта в феврале 2017-го стали три волка, которых от нерадивых хозяев спасли волонтеры. Но содержать хищников в условиях приютов для собак было просто невозможно. Каждому волку нужен просторный вольер. И тут, в «Чертоге волка», они есть.

Сейчас в приюте 34 волка (это не считая волкособов). У каждого - просторный вольер с соснами, обнесенный высокой сеткой.

- А они могу сбежать?

- Еще как могут. Волк способен перемахнуть через забор в два-три метра высотой. Но это если захочет. У наших волков такого желания нет и никогда не было. Их жизнь так помотала, что тут они просто в волчьем раю, - говорит хозяйка «Чертога».

КИНОЗВЕЗДЫ С КЛЫКАМИ

У каждого здешнего волка своя история.

Например, есть тут бывшие звезды кино. Алтая, Раду и Ваню в приют забрали из зообазы Госфильмофонда во Владимирской области. В 1947 году базу основал режиссер Александр Згуриди, но несколько лет назад ее расформировали, а звери остались умирать в вольерах.

У Алтая была сломана спина, из-за этого он до сих пор хромает. Ваня - самый старый волк в приюте, у него больные лапы. Высокий и косматый, он ковыляет по вольеру туда-сюда и смотрит на нас с каким-то усталым и мудрым взглядом.

О подмосковном приюте знают не только в соседних областях.

Волка Велеса поймали дагестанские браконьеры. Он полтора месяца сидел в клетке посреди степи. Потом его выкупили местные волонтеры и привезли в «Чертог волка».

- На Северном Кавказе встречается специфическое отношение к диким животным. Там подарить на день рождения медвежонка - нормальное явление. Когда медведь вырастает, его просто убивают. В Дагестане могут поймать волка, стреножить и отдать на растерзание алабаю. Тот будет рвать беззащитного зверя, а люди - снимать это на камеру и выкладывать в интернет, - возмущается Анастасия.

Скиф попал в приют из Казахстана. Там он успел сняться в фильме «Шал», который в 2013 году выдвигался на «Оскар».

«НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК ВЫПУСТИТЬ ИХ В ЛЕС»

Своих волков Настя и Ярослав кормят исключительно свежим мясом. На содержания одного зверя в месяц уходит больше 10 тысяч рублей. Раньше деньги брали в кредит, но сейчас приют полностью существует на пожертвования.

- Оказалось, что в нашей стране тысячи людей готовы помогать волкам. Сегодня у каждого нашего волка есть опекуны. А сам приют - не для развлечений, мы крайне редко впускаем сюда посетителей, - рассказывает женщина.

В инстаграме «Чертога волка» часто спрашивают: «А почему вы их не выпускаете на волю? Подлечили - и пусть бегут в леса».

- Люди не понимают, что нельзя просто взять и выпустить животное в лес. Сначала нужно правильно подготовить зверя, желательно, делать это с самого рождения. В идеале нужно дать возможность хорошо отобранным особям создать пары и уйти в природу.

Супруги мечтают, что в России однажды появится Национальный волчий центр, который будет заниматься возвращением хищников в дикую природу.

СПРАВКА «КП»

В приюте волков больше, чем в лесах всей Московской области

По оценкам специалистов, в российских лесах сейчас осталось менее 50 тысяч волков. Среди причин - активное истребление хищников, сокращение естественного ареала обитания волков, сокращение основной кормовой базы серых - кабанов, оленей, лосей и косуль.

В средней полосе России счет волков идет на сотни. По данным охотоведов, больше всего волков в Смоленской и Тверской областях - примерно по 250, в Костромской области - 170, во Владимирской - всего 30 (из них половина в Клязьминско-Лухском заповеднике). А в Подмосковье - не больше 10 хищников.

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