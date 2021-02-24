В Москве умер известный ученый, одна из создателей советской гинекологической эндокринологии

Вихляева Екатерина Михайловна - советский и российский врач-гинеколог, акушер, ученый, член-корреспондент РАН

Сегодня стало известно о смерти известного советского врача-гинеколога, ученого, члена-корреспондента РАН 97-летней Екатерины Вихляевой. Заслуженный деятель науки Российской Федерации скончалась у себя дома, в квартире на Учебном переулке в московских Хамовниках.

«Прибывшие на место происшествия экстренные службы констатировали смерть 97-летней Екатерины Вихляевой. Предварительная причина смерти женщины острая сердечно-сосудистая недостаточность. Тело направлено на экспертизу, которая установит все детали смерти известного ученого.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

Вихляева Екатерина Михайловна - советский и российский врач-гинеколог, акушер, ученый, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Одна из создателей отечественной гинекологической эндокринологии. При ее непосредственном участии было подготовлено первое издание по этой специальности в СССР. Екатерина Михайловна автор более чем 340 научных работ и монографий. Более 40 лет она отдала работе в НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России.