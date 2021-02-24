Мужчина лег на лавочку и грозил взорвать гранату: поезда проезжают станцию метро «Славянский бульвар»

По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии без остановки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Арбатско-Покровской линии метро около 19.30 поезда стали проезжать без остановки станцию «Славянский бульвар». Об этом пассажирам сообщают в поезде. Подтвердили факт и в Московском метрополитене.

- По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии без остановки, - сообщили в Московском метрополитене.

Пассажирам посоветовали временно пользоваться МЦД или наземным транспортом, так как станция закрыта для входа и выхода.

- Мы пока не знаем об этом инциденте, - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Тем временем пассажиры сняли видео, что на станции метро «Славянский бульвар», где поезда не останавливаются, на лавочке лежит мужчина, а возле него два сотрудника полиции.

- Человеку плохо, такое заранее не анонсируешь, - предположил пассажир Евгений.

- Так может тогда скорую просто вызывать, а не полицию? – предположил Михаил.

По данным правоохранительных органов, неизвестный мужчина действительно лег на лавочку на платформе и стал кричать, что у него есть граната и он сейчас ее взорвет. В настоящее время полицейские ведут переговоры с пассажиром.