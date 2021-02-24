Граната оказалась муляжной: полицейские задержали мужчину, грозившего взорвать станцию метро «Славянский бульвар»

Станция метро «Славянский бульвар» открыта для входа и выхода пассажиров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчину, грозившего взорвать станцию метро «Славянский бульвар» на Арбатско-Покровской линии, вечером 24 февраля задержали. В полиции рассказали, что граната оказалась муляжной.

- Станция метро «Славянский бульвар» открыта для входа и выхода пассажиров. Поезда останавливаются на станции в штатном состоянии, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Ранее станцию метро пришлось закрыть по требованию полиции, которые прибыли на платформу после сообщения о том, что мужчина лег на лавочку и кричал, что у него при себе граната и он ее взорвет. Не все пассажиры понимали, что происходит. Кто-то подумал, что мужчине стало плохо. Те, кто услышали о гранате, сообщили дежурному по станции. Временно на станцию никого не пускали – дверь закрыли на вход и выход, а поезда проезжали «Славянский бульвар» без остановки.

- Мужчину задержали. При себе у него был муляж гранаты, - рассказали в правоохранительных органах.

Как удалось выяснить полицейским, мужчина стал угрожать и показывать гранату еще в вагоне метро. В какой-то момент она выпала из рук. Сотрудникам полиции удалось задержать пассажира только на станции метро «Славянский бульвар».

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