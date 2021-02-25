До конца 2021 года на 85 станциях столичной подземки появятся специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. Такой тендер вывешен на федеральном портале госзакупок. Городские власти планируют потратить на «умную» технику более 932 миллионов рублей. На эти деньги закупят и поставят по всему метро 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц.«Цифровые дисплеи должны устанавливаться в зонах обслуживания пассажиров, вестибюлях, а также на колоннах платформ в зоне видимости пассажиропотока, - говорится в техзадании. - Система информирования должна устанавливаться в помещениях, запираемых на время ночного окна».Камеры на видеоэкранах будут распознавать скопление людей и лицо конкретного человека, подсчитывать количество пассажиров, а также определять их поведение, например, быстрые движения, пересечения линий и даже праздношатание.В документах тендера объясняется, что экраны будут прежде всего транслировать рекламу, объявления, в том числе и в экстренных ситуациях. Одновременно «умные» табло станут наблюдать за пассажирами.Напомним, в столичном метро не первый год продолжается установка видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и другими дополнительными возможностями.«Наши умные камеры в следующем году научатся искать пассажиров, которым требуется оказать медицинскую помощь, - сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в своём выступлении на Московском урбанфоруме-2020. - В случае, если человеку стало плохо, особенно пожилому человеку. Мы постараемся автоматизировать этот сервис, сделать так, чтобы оперативно оказать помощь пассажиру».В Департаменте транспорта столицы подробнее объяснили, зачем расширяется система видеонаблюдения.- В ближайшее время система будет активно развиваться в части сервисов для пассажиров, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В частности, ввода системы FacePay — с помощью нее можно будет по скану лица оплачивать проезд. Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнёрами. Ещё видеонаблюдение поможет отслеживать загруженность поездов. Информация будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны — особенно это актуально после пандемии.В Дептрансе отметили, что такая система уже тестируется и в других крупных городах мира. Например, в Лондонском метро, где анализируется изображение с камер видеонаблюдения в двух районах Liverpool Street и Mile End.«Систему используют не только для распознавания лиц, но и чтобы определить загруженность участков и обнаружить посторонние подозрительные предметы, - уточнили в ведомстве. - А в пекинском метрополитене начали тестировать интеллектуальную систему видеонаблюдения в вагонах. С помощью камер, установленных над дверными проемами вагонов, система определяет людей, нуждающихся в медицинской помощи, например, упавших в обморок. Подобную систему планируется ввести и в Москве».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСергей Собянин показал фотографии первых пассажиров метроОни были сняты в те дни, когда пускали пробные составы (подробности).