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Общество

Новый флагманский центр «Моя работа» в Москве: Бесплатную помощь получат самозанятые и индивидуальные предприниматели

Для них проводят консультации, тренинги и деловые встречи
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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