Зима в Москве завершится оттепелью, туманами и гололедицей

Последние дни календарной зимы ознаменуются в Москве потеплением. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Буквально за сутки с небольшим в Москве потеплело на 30 градусов! В ночь на 23 февраля воздух остыл до -25 градусов (это в мегаполисе, а в Подмосковье трещал 30-градусный мороз). А к вечеру 25 февраля уже +4! Оттепель принёс Атлантический циклон - вместе со снегом и ледяным дождем, накрывшими столицу ранним утром в четверг.

Что будет дальше? Прогнозом с kp.ru поделилась главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- Ночь на пятницу тоже будет тёплой, +1…+3 градуса, днём 26 февраля до +4. Практически без осадков, возможна только морось, а также сильные туманы. В субботу, 27 февраля, через Московскую область пройдёт холодный атмосферный фронт. И ночью, и днём около ноля. К вечеру субботы температура станет отрицательной. Луди и снежная каша замерзнут, на дорогах будет очень скользко. В ночь на воскресенье -1…-3, и опять же сильная гололедица. Днём 28 февраля около ноля. Календарная весна начнётся с похолодания: 1 марта ночью до -5, днём -1…-3 градуса. Но это буквально сутки, потом снова оттепель, и она задержится как минимум до 5 марта.

- То есть все, весна пришла, морозов больше не будет?

- Увы. Март в средней полосе только по календарю весна, с точки зрения климата это зимний месяц. Во второй пятидневке марта, в том числе и в праздничные длинные выходные по случаю Международного женского дня, температура будет отрицательной. Хотя таких холодов, как в феврале, уже не ждём, ниже -10…-14 градусов в марте температура вряд ли опустится. Но и устойчивый плюс - только в самом конце марта, после 25 - 27-го числа.

- А снег когда растает?

- Снега этой зимой очень много, на грани рекорда. Но уже в нынешнюю оттепель сугробы просядут. Полностью же снег сойдёт не раньше 10 апреля.

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