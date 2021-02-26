Кому стоять на Лубянке?

Памятник Дзержинскому 30 лет стоит на территории парка «Музеон» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На городском портале москвичи выбирают, чей памятник появится на «островке» Лубянской площади. Памятник Дзержинскому простоял здесь, в оживленном центре города, больше трех десятилетий, до 1991 года. Потом еще 30 лет он стоял на территории парка «Музеон». Памятник Невскому пока в эскизах.

Мы попросили экспертов архитектуры высказать мнение, как должна выглядеть Лубянская площадь.

Академик Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник Салават Щербаков:

- Красивой площади центра Москвы нужно что-то позитивное, и Александр Невский - хорошая фигура для нее. Памятник должен быть в хорошем смысле респектабельным, надежным, в котором отражались бы энергия, добро и сила, присущие личности Александра Невского.

Президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин:

- Лубянка - незаконченная площадь, и ей конечно необходимо лаконичное связующее ядро. Не фонтан и не обелиск, которые не вложат в эту площадь монументальный смысл. Вспомним, как памятник Дзержинскому держал ее, и накручивал на себя, как ось, визуальный ряд. Но в силу моральных обстоятельств его фигура сейчас - не совсем правильный выбор. Я думаю, если выбирать, то здесь должен стоять памятник Невскому. Это историческая личность, которая олицетворяет идею государственности.

Важный вопрос: какие будут габариты у будущего памятника? Форма и размеры здесь имеют значение и главное - не увлечься монументализмом. Вучетичу это удалось: его памятник Дзержинскому получился сдержанным и лаконичным. Поэтому, если здесь будет стоять памятник Невскому, очень важно, чтобы он не был вызывающим и в то же время не терялся в пространстве площади.