Сергей Собянин: Москва преодолела самый страшный этап пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса и готова к новой борьбе. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в ходе коллегии «Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год».

- Надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие: знаем, как лечить, как бороться с этой заразой и что делать, - сообщил Сергей Собянин.

Мэр города сказал, что даже, если в столице произойдет развитие других эпидемиологических ситуаций, то Москва знает, как с этим бороться и какие меры применять. Город готов к борьбе гораздо больше, чем год назад. Сергей Собянин отметил важность вводимых ограничительные меры, иначе жертв могло быть больше.

- Если бы не были приняты жесткие ограничительные меры, не был бы принят соответствующий контроль за их выполнением, если бы не стали переводить в новый режим работы московское здравоохранение, то я думаю, жертв было бы гораздо больше, - сказал Сергей Собянин.

Во время коллегии мэр города вручил благодарности сотрудникам столичного Роспотребнадзора за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Об улучшении обстановки говорит и статистика по заболевшим коронавирусом. За последние сутки выявлено 1336 человек. К тому же в столице продолжается вакцинация населения, что также дает положительные результаты.

- В Москве начаты медосмотры потенциальных участников исследования вакцины «Спутник Лайт». Ее преимущество в том, что прививка потребуется всего одна, - рассказали в Оперативном штабе по коронавирусу в Москве.

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