Программа 1С открыла доставке Яндекса двери всех магазинов

Если еще недавно клиент мог простить мелкому предпринимателю отсутствие в его «системе бизнес-координат» этой удобной опции – дескать, ну ладно, не успевает, бедолага, за общественно-экономическими трендами, то сейчас бизнес, не имеющий доставки, практически обречен. Будь то продуктовый магазин в шаговой доступности или булочная в соседнем дворе, или цветочная лавка, и даже соседка «Марьиванна», делающая на заказ марципановые тортики или какой-нибудь условный дядя Ваня, который выжигает на дощечках чудные картинки и продает их – от любого продавца требовательный клиент ждет, как говорится, полного спектра услуг. Если чего-то не хватает, плестись ему в хвосте бизнес-сообщества и дышать в спину конкурентам. Такое нынче время. На самом деле потребитель давно распробовал все прелести доставки, но недавняя пандемия сделала эту опцию почти что обязательной. И научила: все, что человеку нужно, ему привезут. Домой, в офис, на дачу и вообще, куда угодно. Причем, быстро. И даже еще быстрее. Фактор скорости тоже обрел какую-то особую значимость. Ждать современный человек больше не хочет.

Большие и маленькие

Безусловно, бизнес это понимает. В первую очередь, большой бизнес. И приходит на помощь «младшему брату». Кто-то усомнится: да какое дело гигантам до «соседки, пекущей тортики»? Вы, наверное, не знаете, но крупные компании, имея больше возможностей, действительно создают сейчас продукты, облегчающие мелкому бизнесу жизнь. У «зубров» - двойной ориентир: во-первых, на общественные тренды, а во-вторых, на запрос малого бизнеса. Кто бы из предпринимателей, допустим, отказался от возможности настраивать доставку товара одной кнопкой из привычной программы? Спросите любого – все будут «за». Ведь, чем процесс проще и «техничнее», тем результат лучше. Поэтому-то сервис "Доставка Яндекс Go" напрямую связали с модулями retailCRM, Мой Склад, а также системами 1С, iiko, где «сидит» огромное количество белых компаний. И благодаря нововведениям, бизнесу разного уровня стало еще удобнее работать с этим агрегатором курьерских служб, который, благодаря программному апгрейду, можно сказать, «покорил» абсолютно все компании и магазины.

Например, теперь предприниматель может соединить с агрегатором по api свою информационную базу и управлять через нее доставкой. Ему не нужно для оформления каждого нового заказа открывать очередной документ или таблицу, а рассчитать стоимость услуги, подобрать оптимальный тариф из списка курьерских служб и отправить заказ он может с помощью одной-единственной кнопки из 1С, интегрированной с популярными и крупными курьерскими компаниями. Таким образом, время обработки заказов сокращается в разы, а ошибки в доставке исключены. В общем, как говорится, есть запрос — получите предложение.

Испытано на себе

Но теория-теорией, а что на практике? Как малый бизнес оценивает «новую опцию»? Мы поинтересовались, что же думают о ней «малые бизнесмены», работающие «в полях».

- Наш товар хранится на нескольких складах, - рассказывает основатель и генеральный директор оптово-розничного онлайн-магазина по продаже оптики visusoptic.ru Виталий Фатеев. - До недавнего времени входящие заявки обрабатывались «менеджером склада». У нас есть несколько курьеров, мы также пользуемся услугами служб доставки. Но не всегда получается оптимально быстро отправить заказ. Иногда товар может несколько дней лежать на складе. Новая подсистема Яндекса благодаря 1C имеет доступ к информации по всем адресам маршрутов «склад-транспортная компания», «склад-постоянный клиент». Вручную нужно вводить только данные нового клиента. Таким образом условный заказ №1 не ожидает заказ №10, чтобы вместе отправиться по маршруту. Чем раньше оформлен заказ, тем быстрее клиент его получит. Появляется ясность и прозрачность процесса.

- У нас товар нежный и хрупкий, - делится впечатлениями основатель и главный флорист флористической мастерской «Цветы друзьям» Елизавета Хмеля. - Важно, чтобы везли их именно в автомобиле, а не велосипеде или пешком. Тем более в такую холодную погоду, как сейчас. Я уже давно на постоянной основе пользуюсь доставкой от Яндекса. Это уже привычка. И когда мой бизнес стал расти, в этот же момент встал вопрос о системе управления компанией. Сейчас я хочу попробовать CRM от 1С, потому что бухгалтерию веду в этой программе, она понятна человеку и без бухгалтерского образования. Также стоит вопрос о масштабировании логистики. Если я смогу вызвать курьера, не закрывая окна в 1С, это сократит время на обработку каждого заказа, тем более что адрес может «подтягиваться» из системы. Хорошо, что крупные компании делают продукты для мелкого бизнеса — только так мы можем предоставлять по-настоящему хорошую услугу.

- Мы только что напечатали книгу, собрав деньги на краудфандинговой платформе, - подхватывает Стас Дединский, основатель и гендиректор издательства «1895.io», выпускающего книги об истории кино. - Теперь перед нами встает вопрос о передаче книги людям, которые в нее вложились. Краудфандинговый сервис не предлагает распространение. Широкая логистика — инвесторов обычно несколько сотен — становится хлопотным делом для издательства. Обычно приходится самостоятельно развозить книги подписчикам. Возможность вызвать несколько курьеров — способ не распыляться. Можно одной кнопкой вызвать курьера, дальше система сама возьмет на себя всю головную боль.