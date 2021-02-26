«Ледниковый период» временно закончился: самые яркие фото и видео с затопленных улиц Москвы

Московские улицы затопило после первой оттепели Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва еще сутки будет «плыть» из-за резкого потепления. Синоптики говорят, что и зима была снежной – осадков выпало выше климатической нормы, но и резкое потепление до +5 градусов дало о себе знать, поэтому за сутки в городе тает почти 10 см снега. Коммунальщики говорят, что работают без отдыха и продолжают вывозить снег на плавильные станции.

Коммунальные службы избавляются от остатков снега на улицах. Фото: Иван МАКЕЕВ

- На улицах города дежурят 300 бригад «Мосводостока», чтобы оперативно зачищать водосточные колодцы и не допускать скоплений воды, - рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.

И пока москвичи снимают на смартфоны «затопленные» участки и показывают, где нельзя ни пройти, ни проехать, синоптики предупреждают о гололеде.

На дорогах - огромные лужи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Огромные февральские лужи. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Уже 27 февраля начнет подмораживать, ожидается снежная крупа, температура станет отрицательной. И 28 февраля температура будет порядка -3…-5 градусов, будет снег. В эти дни будет сильная гололедица, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист в Метеобюро Москвы.

Коммунальщики уже готовятся к предстоящему гололеду Фото: Иван МАКЕЕВ

В настоящее время все еще подтоплен переход возле станции Царицыно, с трудом можно пройти возле станции метро «Краснопресненская». Курьеры на велосипедах обрызгивают прохожих, проезжая по гигантским лужам в районе Белорусского вокзала.

По первым весенним лужам на велосипеде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недалеко от метро «ВДНХ» буквально «утонула» машина на заправке. Затопленными остаются улица 2-я Хуторская, Аргуновская, Госпитальный переулок.

Трудности для транспорта на дорогах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тротуары превратились в пруды. Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичи все охотнее демонстрируют в соцсетях резиновые сапоги и интересуются, не нужно ли надувать лодки.

- Из-за оттепели в городе подтоплены некоторые участки проезжей части. Например, на Нижегородской улице, в районе дома №99 сейчас сложно проехать. Во второй половине дня возможно осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Ливневки не справляются с потоками воды. Фото: Иван МАКЕЕВ

НЕ все могут перейти глубокие лужи вброд. Фото: Иван МАКЕЕВ