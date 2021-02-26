В подмосковном коттеджном поселке «Березки River Village» открылась крытая ледовая арена

Собственная крытая ледовая арена появилась в коттеджном поселке «Березки River Village» на Рублево-Успенском шоссе. 26 февраля она распахнула свои двери для жителей и гостей комплекса. В торжественной церемонии открытия приняли участие известные хоккеисты и профессиональные фигуристы.

Ледовую арену построила ГК «Галс» - владелец бренда «Галс-девелопмент». Многофункциональный спортивный комплекс отлично вписался в инфраструктуру элитного поселка, расположенного в 17 километрах от МКАД. Теперь, чтобы покататься на коньках или заняться спортом, жителям Рублево-Успенского шоссе не придется ехать в город, преодолевая большие расстояния и простаивая в пробках. Специально к открытию ледовой арены для посетителей закупили 100 пар новых коньков.

- Сегодня мы открываем новый спортивный комплекс с крытой ледовой ареной в нашем коттеджном поселке, который теперь будет открыт для всех гостей и жителей посёлка круглый год, - отметил руководитель бизнес-направления «Коммерция» ГК «Галс» Андрей Мухин. - Мы очень рады создавать в наших проектах многогранное пространство, которое позволяет заниматься спортом, организовывать насыщенный и запоминающийся отдых для каждого.

Благодаря нестандартным размерам, арена может использоваться как для проведения спортивных соревнований, так и для индивидуальных тренировок по хоккею и фигурному катанию. В комплексе оборудованы четыре раздевалки и два тренировочных зала, есть прокат оборудования. Ледовая арена подходит для занятий людей разных возрастов и спортивной подготовки: здесь смогут тренироваться и дети, и взрослые, и начинающие любители ледовых игр, и профессиональные спортсмены.

С 1 марта в спортивном комплексе открываются сразу несколько спортивных секций. Юные хоккеисты будут тренироваться в секции «Slap Shot» и хоккейной школе «Golden Lions». Занятия для маленьких фигуристов начнутся в «Лиге фигурного катания» и школе «Безумные снежинки». Преподавать в них будут опытные наставники - заслуженные тренеры, мастера спорта международного класса с опытом работы больше 20 лет.

Элитный коттеджный поселок «Березки River Village» - один из самых известных проектов ГК «Галс», отмеченный международными наградами. В европейском конкурсе European Property Awards 2017-2018 он стал победителем среди проектов из России сразу в двух категориях: «Архитектура загородного коттеджного комплекса» (Multiple Residence Architecture) и «Многофункциональный комплекс» (Mixed Use Development). Благодаря уникальному ландшафту дома в нем будто вписаны в природное пространство. 151 резиденция, расположенная на площади в 60 гектаров, со всех сторон окружена лесом. Почти четверть территории отдана под прогулочную зону. С одной стороны, такое слияние с природой обеспечивает жильцам полную приватность, а с другой – благодаря близости от города позволяет легко и быстро (в среднем за полчаса) добраться до центра Москвы.

Каждый коттедж в «Березки River Village» располагает участком в 18 соток, дома строятся по 18 уникальным дизайн-проектам. В поселке есть вся необходимая развлекательная, спортивная и детская инфраструктура. Год назад здесь открылись детский сад и кампус «Горки», обучение в которых ведется по стандартам международной инновационной Cambridge International School. Ее выпускники получают не только российские дипломы государственного образца, но дипломы Cambridge IGCSE и Cambridge International AS & A Level.