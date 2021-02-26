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Собянин наградил благотворителей и волонтеров

В пандемию москвичи помогают друг другу справиться с проблемами
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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27 февраля отмечается Всемирный день некоммерческих организаций.

27 февраля отмечается Всемирный день некоммерческих организаций.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 27 февраля, отмечается Всемирный день некоммерческих организаций (НКО). Мэр Москвы Сергей Собянин вручил сегодня, 26 февраля, благодарности руководителям благотворительных фондов, некоммерческих организаций и волонтерам города.

«Поздравляю вас с наступающим Всемирным днем некоммерческих организаций, - сказал мэр. - Праздник молодой, но с каждым годом мы видим, как набирает обороты движение некоммерческих организаций, как больше становится неравнодушных людей, которые стремятся участвовать в жизни города и помогать друг другу».