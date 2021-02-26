Собянин наградил благотворителей и волонтеров

27 февраля отмечается Всемирный день некоммерческих организаций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 27 февраля, отмечается Всемирный день некоммерческих организаций (НКО). Мэр Москвы Сергей Собянин вручил сегодня, 26 февраля, благодарности руководителям благотворительных фондов, некоммерческих организаций и волонтерам города.

«Поздравляю вас с наступающим Всемирным днем некоммерческих организаций, - сказал мэр. - Праздник молодой, но с каждым годом мы видим, как набирает обороты движение некоммерческих организаций, как больше становится неравнодушных людей, которые стремятся участвовать в жизни города и помогать друг другу».