Собянин наградил благотворителей и волонтеров

27 февраля отмечается Всемирный день некоммерческих организаций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 27 февраля, отмечается Всемирный день некоммерческих организаций (НКО). Мэр Москвы Сергей Собянин вручил сегодня, 26 февраля, благодарности руководителям благотворительных фондов, некоммерческих организаций и волонтерам города.

«Поздравляю вас с наступающим Всемирным днем некоммерческих организаций, - сказал мэр. - Праздник молодой, но с каждым годом мы видим, как набирает обороты движение некоммерческих организаций, как больше становится неравнодушных людей, которые стремятся участвовать в жизни города и помогать друг другу».

По его словам, около полмиллиона москвичей ежегодно участвуют в благотворительных акциях. А во время пандемии таких неравнодушных людей стало ещё больше. Прошедший год мэр назвал испытанием для всех жителей.

«Все городские службы работали, что называется, на пределе, - отметил Собянин. - Понятно, что мы бы и сами, наверное, справились, но участие огромного количества горожан, некоммерческих организаций, волонтеров в этот сложный период был просто, на мой взгляд, необходим. Помимо организационных вопросов, финансовых, медицинских, очень важна душевная помощь и соучастие соседей, друзей и просто горожан».

КОГО НАГРАДИЛИ

Благодарности мэра Москвы получили 45 лауреатов. Среди них:

- Елена Божок, директор благотворительного фонда «Дорога милосердия»;

- Александр Гарайко, президент благотворительного фонда помощи детям с ДЦП «Адели»;

- Леся Погорелова, волонтер Ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер».

Полный список награждённых - на mos.ru.

ЦИФРЫ

В Москве работает 30,4 тысячи негосударственных некоммерческих организаций. Из них 6,5 тысяч – социально ориентированные НКО.

Чаще всего благотворительные акции и проекты проводятся в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, экология, физкультура и спорт, патриотическое воспитание, помощь социально незащищенным горожанам.

Около 3 тысяч НКО получают поддержку правительства Москвы. На эти цели ежегодно выделяется более 10 миллиардов рублей.