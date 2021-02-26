Гигантская «мясорубка», а под ней туннели: как работает снегосплавный пункт в Москве

Местным сотрудникам приходится помахать лопатами, чтобы механизм перемолол весь снег Фото: Андрей АБРАМОВ

Два уик-энда назад в Москве выпала почти месячная норма осадков. Да и все следующие дни снегопады не отступали. Давненько столица не видала таких сугробов. А 26 февраля бахнула оттепель и город поплыл.

Что же московские снегоплавилки, небось скучают без работы? Корреспондент «КП» поехал в Кунцево, чтобы посмотреть, как работает одна из таких точек.

После рекордных снегопадов февраля работы на снегоплавилках — горы Фото: Андрей АБРАМОВ

В ДВЕ СМЕНЫ И БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ОБЕД

С Аминьевского шоссе в Кунцево сворачиваю на улицу Верейская. Тут в промзоне работает один из 14 снегосплавных пунктов «Мосводостока». Как бы мы не ругали коммунальщиков, мол, плохо они убирают город, а на КПП очередь из грузовиков. И из каждого кузова снежная шапка — у кого беленькая, у кого грязно серая.

— За неделю приняли почти 800 таких машин — 11 тысяч кубометров снега (около 3 тыс. тонн). К нам приезжают с Западного округа: те, кто вывозит снег с дорог, «Жилищник» со дворов и еще некоторые организации, которые тоже в уборке заняты, — рассказывает «КП» начальник снегосплавного пункта «Верейский» ГУП «Мосводосток» Виктор Морозов.

При въезде в пункт кузов машины сканирует лазерный датчик. Он замеряет, сколько снега привезла каждая машина. Ведь не каждая загружена до предела, тем более сейчас, когда все тает. Подсчет помогает вести статистику.

Снегоплавилка работает круглосуточно, в две смены. В каждой три слесаря, мастер и

диспетчер.

— Последние дни даже на обед не прерваться! — бравирует начальник.

Новые грузовики подъезжают каждый пять минут Фото: Андрей АБРАМОВ

А ЧТО ДЕЛАТЬ ЛЕТОМ?

Центр пункта — сепаратор-дробилка. Вокруг нее стоят звукоизолирующие экраны — чтобы шум работ не мешал обычным жителям. В асфальте вырублено окно, в котором жужжат шнеки — как в мясорубке, только каждый по три метра длиной. Крутят их 24 электродвигателя.

В сепаратор машины вываливают снег. Жернова перемалывают крупные глыбы и ледяные осадки проваливаются дальше в камеру. В ней горячая вода — 20 градусов Цельсия.

— Это ответ на вопрос, почему просто не скидывать снег в Москва-реку, как это делали раньше. В реке он просто не таит, — объясняет начальник Виктор Морозов.

У «Мосводостока» в столице 14 таких пунктов, еще десяток у «Мосводоканала» Фото: Андрей АБРАМОВ

Под асфальтом вереница туннелей на глубине в 3,5 этажа — 9 метров. Снег тает и по коридорам вода бежит в коллектор. А из него поступает на станцию очистки.

Машина уникальная, сделали ее в ВНИИМЕТМАШ. Ученые предприятия разрабатывали станки для оборонки, атомной и космической сферы. Ну и в коммунальном хозяйстве преуспели.

Снег выгружают на жернова, валы перекручивают его, а затем он попадает в камеру с теплой водой Фото: Андрей АБРАМОВ

Летом работников снегосплавного пункта не распускают. Хоть и работают они по более свободному графику. Пока не сезон, воду в камере спускают, основательно прочищают и ремонтируют ее. Ведь со снегом прилетает всякий мусор.

Бывают и ценные находки. Один из работников похвастал, что летом во время чистки нашел пару наручных часов. Пусть и не драгоценных, обычные модели, но все равно азартно.

Снаружи ничего грандиозного, но внутри девятиметровый тоннель Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

Куда жаловаться на уборку снега

Если не убирают двор — звоните в управляющую компанию. Телефоны публикуют на квитанциях за ЖКХ и на стендах информации в подъезде. Если не реагирует, тогда обращайтесь в «Мосжилинспекцию».

Если хотите пожаловаться на уборку тротуаров, скверов, дорог и парков, то здесь вариантов много. Если знаете владельца или балансодержателя, то лучше к нему. Но часто выяснять это долго. Проще обратиться в в Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Телефон горячей линии: 8 (499) 264-96-81 (с понедельника по четверг — с 08:00 до 17:00, в пятницу — до 15:45).

Если хотите пожаловаться на уборку остановок и в районе метро, то звоните в контакт-центр «Московский транспорт»: 8 (495) 539-54-54 или 3210.

Еще один вариант жаловаться — в управу района. Там наверняка знают, какая организация за какую территорию отвечает.

Онлайн быстро подать жалобу можно на портале «Наш город» — gorod.mos.ru.