Для девушки, которая видела себя в будущем известной писательницей, было важно начинать свою карьеру с медийным именем и фамилией. Так она стала Аделиной Шелдон Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мертвой Аделину Шелдон обнаружил 22 февраля владелец квартиры, которую он сдавал девушке. По предварительной версии, она скончалась от истощения. В квартире найдены пакеты с чаем «детокс» и тазик с рвотными массами. В телефоне девушки не было контактов родителей, которые жили в Одессе. Связаться с родными удалось только спустя три дня. Оперативно приехать у них не получается по ряду причин, поэтому тело умершей девушки по-прежнему в морге, как похоронить ее – тоже ряд проблем.

- Еще в первый же день, когда я ее обнаружил, тело забрали в морг. Родителей уже нашли, сейчас решается вопрос, как им скорее приехать. Они вчера об этом узнали. Там вся семья молится, чтобы родители выдержали все это. Они на таблетках. Только начали приходить осознание, - говорит владелец квартиры Александр Маслов.

В настоящее время решается вопрос, как в условиях пандемии и других ограничений быстро организовать транспортировку родителей из Одессы в Москву. Они уже столкнулись с проблемой выезда - нет возможности приехать и через Минск. Думают лететь через Турцию, а потом еще нужно как-то заехать в Россию – не возникнет ли и здесь проблем из-за ковидных ограничений.

- Шаг первый – приехать в Москву, а потом уже решать, как транспортировать дочь домой или здесь хоронить, - говорит Александр Маслов.

Родители переживают, что может возникнуть еще одна проблема – у дочери другая фамилия. Шелдон – это ее псевдоним. Александр Маслов рассказал, что девушка меняла документы, но еще там - на Украине. Это было с согласия родителей, с их благословения. Мама девушки рассказала, что дочь звали Лина, а не Аделина.

Родители умершей в Москве писательницы Аделины Шелдон не могут похоронить дочь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Для девушки, которая видела себя в будущем известной писательницей, было важно начинать свою карьеру с медийным именем и фамилией. Так она стала Аделиной Шелдон. Два года назад российским СМИ девушка рассказывала, что готовится выпустить первую книгу «Венценосные» о жизни французской королевской семьи.

- Когда я работала над сагой в целом, я поразилась тому, насколько богата и полна история разными событиями и интересными моментами, деталями. По сути, нечего добавить или убавить, чистый эскиз. В этот момент, я поняла, что история, жизнь – это самый интересный сюжет, нужно просто искать истину и тогда можно понять суть. У каждой истории есть своя собственная история, где находится истина, - рассказывала Аделина Шелдон.