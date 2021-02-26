Заблокированные водители Яндекса могут получить амнистию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в сети появилась хорошая новость для тех, кто зарабатывает извозом: таксисты, «забаненные навечно» сервисом Яндекс.Такси, за «плохое поведение» - нарушение правил дорожного движения и другие провинности, могут, образно говоря, попросить прощения и вернуть себе доступ к заказам. Такая возможность появилась только у «штрафников», получивших бессрочную «красную карточку». Яндекс решил дать им шанс реабилитироваться и даже разработал для этого специальную процедуру. Ничего подобного раньше в России не было. До нововведения «бессрочник» лишался заказов «на веки вечные». С одной стороны, так ему и надо, но с другой, нет заказов- нет работы. А это уже как-то не по-человечески. Но чем же все-таки вызвано нововведение и чего от него ждать? Вот, что на этот счет нам сказали в пресс-службе Яндекс.Такси:

- Как правило, водитель попадает под ограничения, когда не соблюдает стандарты сервиса или правила дорожного движения. Если речь идет о грубых нарушениях, сервис бессрочно ограничивает водителю доступ к заказам. С февраля мы запускаем механизм пересмотра ограничений для водителей наших партнеров в России, сейчас эта процедура тестируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы считаем, что возможность дополнительной проверки решения об ограничении делает отношения нашего сервиса с партнерами более открытыми, а систему принятия решений о блокировках — более гибкой.

Все начинается с заявки

Водитель, жаждущий реабилитации, должен подать заявку через форму, размещенную на сайте Яндекс.Про. Сначала эта заявка попадает в так называемую группу разбора, состоящую из представителей Яндекс.Такси. Их задача — выяснить, соответствует ли обращение формальным требованиям.

- Но тяжелые случаи — например, грубые нарушения правил безопасности или передача своей учетной записи другому водителю, рассматриваться не будут, - пояснили в пресс-службе Яндекс.Такси.

Далее «сигнал» рассматривает специальный комитет, в который входят другие опытные водители. Водительский комитет выслушивает аргументы – сначала водителя, жаждущего разблокировки, потом представителя сервиса – и дает свою рекомендацию: сохранить ограничение или восстановить доступ к заказам. Вся процедура - с момента получения онлайн-заявки группой разбора до рекомендации комитета - в среднем занимает 15 дней.

Предполагается, что опытные водители будут принимать объективные решения. Но все равно, во избежание недоразумений, состав обеих комиссий - и группы разбора, и водительского комитета, будет периодически меняться.

- Правила работы водительского комитет таковы, - пояснили в пресс-службе сервис, - Председатель – один из водителей, которого выбирают члены комитета - водители, у которых ранее не было ограничений к заказам сервиса, с рейтингом не ниже 4.9. А еще они должны сотрудничать с нашим сервисом в течение года и более. В комитете обязательно будет водитель из региона, в котором живет и работает заявитель.

Проторенной дорожкой

Подобную систему Яндекс взял не с потолка. Она уже была опробована. В некоторых штатах США (Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут) схема «реабилитации таксистов» успешно работает с 2016 года. Там у водителей, которым был ограничен доступ к получению заказов через сервисы Uber и Lyft, есть возможность подать заявку на пересмотр «приговора» либо через службу поддержки сервиса такси, либо через «Независимую гильдию водителей». Слушания там проводит комиссия из пяти таксистов.

Вот некоторые «говорящие» положения о работе комиссии в Штатах:

Никакое решение об деактивации не принимается легкомысленно или без расследования. Например, мы не будем принимать апелляции, связанные с преступной деятельностью. Аналогичным образом, мы не будем принимать апелляции, связанные с физическими или сексуальными конфликтами.

Только лицензированные водители имеют право подать заявку.

Невозможно предвидеть весь спектр причин, которые могут привести к деактивации. Окончательное решение будет приниматься по каждому конкретному случаю.

Короче говоря, дорожка проторенная и можно спокойно перенимать опыт.

Объективности ради

Интересно, что российское экспертное сообщество уже давно призывало к созданию подобной «судебной системы для таксистов». Например, Петр Шкуматов, руководитель движения «Синие ведерки» писал в своем Фейсбуке: «Не стоит ли нам попробовать сделать что-то подобное в России? В принципе это возможно даже без каких-либо серьезных затрат, разбираем ситуацию в онлайне, по зуму, в чате, смотрим доказательства, а потом делаем для себя вывод - помогать конкретному водителю или оно того не стоит. Помочь всем заблокированным водителям мы не сможем, но наиболее вопиющие случаи осилим вполне».

Полтора года обсуждал с Яндексом необходимость создания такой услуги в нашей стране и Московский профсоюз таксистов.

- Сейчас запущен пилотный проект, - говорит глава профсоюза Николай Кодолов. - Да, там будет комиссия с участием представителей общественности, но, насколько я знаю, основное решение все равно остается за агрегатором, но очень серьезно будут учитываться решения, выводы комиссии. Мы давно говорим о необходимости создания некоего арбитража, который рассматривал бы спорные вопросы. В том числе, касающихся блокировки. Ведь иногда бывает, что водителя оговорили пассажиры, или он попал в какую-то нестандартную ситуацию, но при разговоре с агрегатором не смог внятно все объяснить и его заблокировали.

- Раньше, чтобы разблокировать водителя, таксопаркам приходилось сильно постараться, - поддерживает Ирина Зарипова, председатель Общественного совета по развитию такси. – Был сложный процесс – доказывать, что водитель не виноват. Не всегда же, допустим, жалобы пассажиров бывают объективными. Теперь Яндекс создала комитет, который будет решать проблемы блокировок водителей. И возвращать их обратно к заказам. Это хорошая инициатива, потому что агрегаторы – это крупные компании, которые не всегда хотели вникать в мелкие вопросы. И со стороны водителей шел негатив в сторону сервиса, который безоговорочно блокирует, не разобравшись. Есть много хороших водителей, которые иногда попадают в неприятные ситуации. Для них появился надежда на второй шанс.