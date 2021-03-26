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Общество26 марта 2021 21:16

Сергей Собянин предложил не устанавливать памятник на Лубянской площади

Общественное мнение касательно прототипа для нового монумента разделилось примерно пополам
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Мэр города поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые участвовали в голосовании

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об установке памятника на Лубянской площади в Москве говорят давно. Недавно на «Активном гражданине» решили провести голосование. На выбор предлагалось два варианта (кому поставить памятник): Александр Невский или Феликс Дзержинский.

- Думаю, вы согласитесь, что Лубянской площади, действительно, необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества, - написал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

С небольшим отрывом после двух дней голосования побеждали сторонники Александра Невского. По мнению мэра столицы, очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам.

- Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество, - считает Сергей Собянин.

В связи с этим, будет приостановлен процесс голосования. В настоящее время решено оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас. Мэр города поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые участвовали в голосовании. Он отметил, что сегодня есть более актуальные темы, а к вопросу выбора памятника наверняка вернутся позже, тогда и будет принято правильное и разумное решение.

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