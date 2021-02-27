Сталин, Дзержинский и Павлик Морозов: памятники каким историческим личностям исчезли с улиц Москвы

Москва, 1 сентября 1991 г. Памятник генсеку И.В. Сталину из запасников Третьяковской галереи. Фото: Денисов Роман/Фотохроника ТАСС

Громкие споры вокруг памятника на Лубянской площади (общественность спорила, кого тут увековечить - Невского или Дзержинского) вчера потеряли всякий смысл после заявления Сергея Собянина. Мэр Москвы сообщил, что вопрос закрыт, площадь останется в своем нынешнем виде. Между тем мы решили вспомнить еще несколько памятников, которые также, как железный Феликс, были демонтированы в российской столице в разные годы.

СВЕРДЛОВ НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ

Революционер Яков имел массу партийных псевдонимов (товарищ Андрей, Михаил Пермяков, Махровый, Михалыч и другие). Треть своей жизни провёл в ссылках и тюрьмах. Получил неофициальные прозвища - «демон революции» и «чёрный дьявол». Стал отцом красного террора.

В общем фигура похлеще Дзержинского. Спорная, загадочная и одиозная. Как писал Луначарский, внутреннего огня в нём было много, но внешне это был человек абсолютно ледяной («когда он был не на трибуне, он говорил неизменно тихим голосом, тихо ходил, все его жесты были медленны»).

Памятник Свердлову в Москве, 1987 г. Фото: Созинов Виталий/Фотохроника ТАСС

Памятник Михалычу установили в 1978 году на Площади Революции (в то время - площадь Свердлова) - недалеко от станции метро «Театральная» (автор скульптуры - Рафаэль Амбарцумян). Снесли после августовского путча в 1991 году.

Шестиметровая фигура, как ни странно, уцелела. И стоит сейчас на территории парка «Музеон» недалеко от Крымского моста. В Сети это место прозвали «кладбище свергнутых памятников». Скандальный Феликс Эдмундович, кстати, тоже там.

Иногда эти скульптуры и впрямь возвращаются на родные места. Как это случилось, например, с Горьким, который куковал на территории «Музеона» одиннадцать лет, а потом переехал к Белорусскому вокзалу, где и стоял изначально.

КАЛИНИН НА ВОЗДВИЖЕНКЕ

В том же 1978 году в Москве - на пересечении нынешней Воздвиженки и Большого Кисловского переулка - установили памятник Михаилу Калинину. Революционер. Большевик. Герой Социалистического труда.

Увековечивать его фамилию начали ещё при жизни, переименовав, например, Тверь в город Калинин. Ну а после смерти в честь всесоюзного старосты были названы тысячи советских площадей и улиц.

Автор памятника, установленного в Москве - Борис Дюжев. В отличие от Свердлова с Дзержинским, Калинин не стоит, а сидит в рабочем кресле, держа в руке листки бумаги. Усы, бородка клинышком. На глазах пенсне. Во время снегопада на коленях Михаила Иваныча вырастает неизменный сугроб.