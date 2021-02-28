На игровой площадке в ТРК Москвы обвалилась карусель, на которой катались дети

Случаем с детской каруселью будет разбираться Следственный комитет России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Инцидент случился в торговом комплексе «Перово Молл» в районе Новогиреево днем 28 февраля. На третьем этаже комплекса есть большая игровая зона для детей. В ней обвалился один из аттракционов.

— Это большая игровая, куда родители отдают детей на время шопинга. Там автоматы, бассейн с шариками и простые аттракционы. Как раз один из них и обвалился. Это карусель, но не какая-то масштабная. Основание мягкое, вращается. Дети цепляются за конструкции, которые напоминают бугельный подъемник в горнолыжных комплексах. Центральная мачта не выдержала и сломалась, когда на ней катались несколько ребят, — рассказал корреспонденту kp.ru очевилец инцидента в игровой зоне.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что пострадал один ребенок. Однако о степени тяжести травм ничего неизвестно. По предварительным данным, речь идет о легком вреде здоровью — ушибы и ссадины.

— Уточняются сведения о состоянии здоровья других детей, которые в этот момент были в игровой зоне.Будет установлена причина и условия произошедшего. Перовская межрайонная прокуратура даст оценку исполнению ответственными лицами законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья, — сообщили в ведомстве.

На защиту детей готовы встать и представители Следственного комитета.

— Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет признаков ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Отметим, что по статье грозит до двух лет колонии. При этом проверка может не привести к возбуждению дела.