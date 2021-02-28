За перекрытие Варшавского шоссе в Москве задержали гостей турецкой свадьбы

Полицейские оперативно отреагировали на скандальные видео в соцсетях и остановили кортеж лихачей Фото: Instagram.com

Ах, эта свадьба-свадьба пела и перекрывала движение на Варшавском шоссе. И за развлечениями гостей вынужденно наблюдал весь поток магистрали. А заодно снимал на видео. Случилось все около 15:30 28 февраля.

В колонне ехали восемь иномарок: от демократичных KIA до «Ягуара» и «Гелентвагена». У одной из тачек на капот был натянут турецкий флаг — явно гулял кто-то из диаспоры. Смуглые парни высовывались из пассажирских окон по пояс, чтобы снять поудачнее чудачества других гостей свадьбы.

Те натурально гарцевали на своих авто: развернулись против движения, виляли из стороны в сторону и устроили световое шоу фарами.

— Они совершали опасные маневры — ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе, — дополнили картину в Департаменте транспорта Москвы картину.

Видео свадебных свистоплясок мигом заполонили Сеть и возмущению комментаторов не было предела.

— Дичь! — примерно такой смысл вкладывал в свои посты каждый пользователь.

На ролик быстро отреагировали полицейские. И уже через час ДПС остановили лихачей на улице Артюхиной в Текстильщиках. Это довольно далеко от того места, где буянила свадьба. Отследить маршрут помогли камеры.

— Сотрудниками ГИБДД водители были установлены и задержаны. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, — рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В полиции не огласили перечень статей, по которым наказали лихачей. Однако как стало известно kp.ru, это были протоколы за движение задним ходом по автомагистрали и создание препятствий для других транспортных средств. Штрафы по административным статьям в 2000 — 2500 рублей. Так что на банкет гости прибыли в слегка хмурые.