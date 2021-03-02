Пришел в МФЦ за детским пособием или паспортом, а заодно сделал ещё и прививку от коронавируса. В центрах госуслуг, кроме оформления разных документов, теперь прибавилось много дополнительных полезных сервисов. Их можно получить бесплатно «живьем» или онлайн. Рассказываем о самых интересных услугах.В мобильных пунктах вакцинации при флагманских офисах «Мои документы» можно привиться отечественной вакциной «Спутник V». Посетителям на входе помогают сотрудники МФЦ. Вся процедура занимает около 40 минут:- 10 - 15 минут - на медицинский осмотр и саму вакцинацию;- 30 минут - поствакцинальный осмотр.Прививку делают дважды, поэтому через три недели после первой инъекции нужно вернуться сюда же за вторым компонентом вакцины. На эту процедуру пациента записывают сразу в день первой прививки. Дату и время назначит врач, согласовав их с пациентом.Куда приходить: в любой удобный из флагманских МФЦ- в Центральном округе - ст. м. «Деловой центр», Пресненская наб., д. 2 (торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити»;- в Восточном округе - ст. м. «Щелковская», Щелковское ш., д. 75 (торгово-развлекательный центр «Щелковский»);- в Юго-Восточном округе - ст. м. «Нижегородская», Рязанский пр-т, д. 2, корп. 3 (торговый центр «Город»).Когда: ежедневно с 10.00 до 21.00 в порядке живой очереди, без предварительной записи. Дважды в день в медпункте проводят кварцевание воздуха - с 13.30 до 14.00 и с 17.30 до 18.00. В это время пациентам придётся подождать.Что принести с собой: паспорт и полис ОМC (при наличии). Справки с работы, студенческий билет и другие документы не нужны.В автоматическом диагностическом комплексе «Уголок здоровья» в более чем 30 МФЦ можно пройти экспресс-обследование организма - измерить давление, рост, вес, уровень кислорода в крови, узнать в целом о своём самочувствии, получить рекомендации специалиста. Все процедуры займут не более 15 минут.Куда приходить: на выбор - во флагманские офисы Южного и Восточного округов, МФЦ Зеленограда, Новой Москвы, Центрального округа столицы (адреса - https://md.mos.ru/projects/area-health/).Когда: ежедневно в районных МФЦ с 8.00 до 20.00, во флагманских офисах - с 10.00 до 22.00.Что принести с собой: паспорт и полис ОМC (при наличии). Предварительная запись не нужна.С помощью специального кардиокресла можно пройти исследование сердечного ритма без обращения к врачу. На месте сразу получите полноценную электрокардиограмму (ЭКГ) в вашу электронную медкарту. Но нужно указать номер своего полиса ОМС. Если его с собой нет, можно запросить данные у специалиста центра, взяв талон электронной очереди.Обратите внимание! Для более точного результата нужно проходить обследование в спокойном состоянии. При необходимости можно будет показать эти данные терапевту в поликлинике.Куда приходить: в любой удобный из 25 центров (адреса - https://md.mos.ru/projects/kardiokreslo/).Когда: ежедневно в районных МФЦ с 8.00 до 20.00, во флагманских офисах - с 10.00 до 22.00. Предварительная запись не нужна.Фишка флагманских центров госуслуг Москвы - робот-диагност. «Железный человек» сам подстраивается под ваш рост и проводит обследование по основным показателям вашего организма.Все быстро и без записи:- бесконтактное измерение температуры тела;- определение давления и пульса;- оценка уровня кислорода в крови;- замер уровня сахара в крови без прокола с помощью неинвазивного глюкометра.Робот поможет узнать о возможных проблемах со здоровьем. Во время обследования электронный «доктор» развлечет приятной беседой, даст рекомендации по здоровому образу жизни, при желании пожмёт вам руку.Куда приходить: в любой удобный флагманский офис МФЦ- в Центральном округе - ст. м. «Деловой центр», Пресненская наб., д. 2 (торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити»);- в Южном округе - ст. м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 13А (торгово-развлекательный центр «Columbus»);- в Юго-Западном округе - ст. м. «Тёплый стан», Новоясеневский пр-т, д. 1 (торгово-развлекательный центр «Спектр»);- в Восточном округе - ст. м. «Щелковская», Щелковское ш., д. 75 (торгово-развлекательный центр «Щелковский»);- в Юго-Восточном округе - ст. м. «Нижегородская», Рязанский пр-т, д. 2, корп. 3 (торговый центр «Город»).Когда: с 10.00 до 22.00. Предварительная запись не нужна.В центрах госуслуг «Мои документы» горожан теперь консультируют по видеосвязи. Сейчас пообщаться онлайн со специалистом МФЦ можно по самым популярным социальным услугам. Среди них:- оформление соцкарты, полиса ОМС, СНИЛС, а также сертификата на материнский (семейный) капитал;- получение бесплатной санаторно-курортной путевки через собес, региональной социальной доплаты к пенсии, а также социальных выплат семьям с детьми.Как записаться: на портале mos.ru зайти в раздел «Услуги» и выбрать кнопку «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ». Далее выбрать услугу «Видеоконсультация в центрах госуслуг по вопросу предоставления отдельных мер социальной поддержки».Когда: специалисты работают ежедневно с 9.00 до 19.40. Один сеанс длится не более 20 минут.Дома или в хорошую погоду в парке можно устроить себе онлайн утреннюю разминку или йогу с тренером. С 1 марта в центрах госуслуг запускают онлайн-проект «Спортивные выходные». На выбор:- Zoom-тренировки. Каждые выходные проводятся групповые занятия с тренером. Две мини-группы до 25 человек;- тренировки на YouTube-канале. По выходным в 10.00, 12.00 и 14.00 с участием тренеров, спортсменов и приглашенных звезд. Например, функциональная тренировка с гимнастом и четырехкратным олимпии ским чемпионом Алексеем Немовым, пилатес с Яной Чуриковой или скандинавская ходьба с Дмитрием Губерниевым. Видео сохраняются на канале и доступны в любое время. Количество мест неограниченно;- утренние зарядки за 15 минут. По будням в 7 утра начинается online-физкультура на YouTube-канале.Записаться можно на сайте проекта. Или лично в МФЦ, где заполнить анкету участника помогут сотрудники. В 10 офисах стоят специальные инфоматы «Спортивные выходные», с помощью которых можно выбрать вид фитнес-тренировки (адреса таких центров - на сайте МФЦ md.mos.ru).В центрах госуслуг можно побывать на бесплатной экспозиции семейных реликвий военных лет. Фронтовые фото и письма, награды, вещи и документы москвичи приносят сюда на вечное хранение. Исторические артефакты выставлены в специальных витринах, а также на стендах, видео- и аудиоинсталляциях, сенсорных панелях. Кроме того, с помощью интерактивных экранов здесь можно поучаствовать в играх и викторинах.Куда приходить: в любой из 23 МФЦ (адреса - на сайте).Когда: ежедневно в районных МФЦ с 8.00 до 20.00, во флагманских офисах - с 10.00 до 22.00.Ещё больше экспонатов - в онлайн-музее «Москва - с заботой об истории».В центрах «Мои документы» можно:- оформить несколько основных услуг «одним пакетом» и сдать документы за один визит. Это касается рождения ребенка, выхода на пенсию, смены имени и/или фамилии, оформления наследства;- получить соцкарту, медицинский полис и резидентное парковочное разрешение;- зарегистрироваться по месту жительства;- сделать перерасчет платежей за коммунальные услуги;- получить сведения из кадастра недвижимости;- подать заявление в загс;- распечатать документ с флешки;- сделать фото на паспорт;- оплатить пошлину.Большинство услуг оказывают независимо от прописки в конкретном районе столицы.Во всех центрах:- консультанты-администраторы зала помогают посетителям получить услуги в электронном виде, проверяют комплекты документов и отвечают на вопросы;- электронная очередь. В ней номера талонов выводятся на экраны в залах и сопровождаются голосовым сообщением;- бесплатный Wi-Fi;- детские уголки с раскрасками, игрушками, книжками и мультиками;- туалеты;- вендинговые автоматы с напитками и снеками;- стойки для обмена книгами;- велопарковки у входа.Все МФЦ работают ежедневно без выходных и перерывов с 8.00 до 20.00, а флагманские центры «Мои документы» и дворец госуслуг на ВДНХ - с 10.00 до 22.00.ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОНС вопросами по работе центров госуслуг можно обращаться на единую «горячую линию» правительства Москвы - (495) 777-77-77.Кроме того, москвичи могут оставлять свои замечания:- в книге отзывов и предложений, которая находится в каждом центре госуслуг;- по электронной почте - tvoe-mnenie-mfc@mfc.mos.ru;- обычной почтой на имя директора ГБУ МФЦ города Москвы Фефеловой Ольги Викторовны. Письмо можно отправить по адресу: 125009, г. Москва, Вознесенский пер., д. 22, или по этому же адресу лично опустить в ящик почты, или оставить в любом центре госуслуг.