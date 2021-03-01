Дочь бизнес-омбудсмена Самарской области задержали за кражу телефона в Подмосковье

В ходе разбирательства выяснилось, что на видео «засветилась» 19-летняя Анастасия Харченко, дочь уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуарда Харченко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В полицию обратилась сотрудница одного из торговых центров Подмосковья Светлана П.* Женщина сообщила полицейским, что при пересчете товара заметила отсутствие мобильного телефона марки Apple. Проверив с охраной камеры наблюдения, сотрудники выяснили судьбу новенького iPhone - он был украден некой юной особой. В ходе разбирательства выяснилось, что на видео «засветилась» 19-летняя Анастасия Харченко, дочь уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуарда Харченко. Около недели назад девушка незаметно стащила мобильный из магазина и скрылась в неизвестном направлении.

«В ходе расследования заявления о краже была установлена 19-летняя Анастасия Харченко, которая тайно похитила мобильный телефон марки Apple в одном из торговых центров Подмосковья. Ущерб от действий девушки составил более 66 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящий момент оперативниками возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ - Кража. Подозреваемая в преступлении дочь бизнес-омбудсмена по Самарской области 19-летняя Настя Харченко отпущена под подписку о невыезде.