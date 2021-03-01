Видео из московского детсада, где воспитательница бьет детей, изучает прокуратура

Прокуратура Москвы проводит проверку в частном детском саду. Накануне в ведомство поступила видеозапись, на которой одна из воспитательниц бьет детей. Фото: Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы проводит проверку в частном детском саду. Накануне в ведомство поступила видеозапись, на которой одна из воспитательниц бьет детей.

Детсад находится на первом этаже жилого дома на Нагатинской улице (это юг Москвы).

- На записи запечатлен момент, когда во время занятий один из «педагогов» наносит удары детям, которые не справляются с занятиями, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Бьет ладонью по лицу. Это все сопровождается жесткими ругательствами в адрес детей.

Кто сделал это видео, в прокуратуре не сообщают. По данным «КП», телесные наказания детей на телефон запечатлела одна из сотрудниц.

- Установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенного с жестоким обращением, применением недопустимых методов воспитательного воздействия к воспитанникам организации, со стороны работника учреждения, - сообщают в Прокуратуре Москвы.

Проверкой будет заниматься Симоновская межрайонная прокуратура. Детский сад параллельно проверят также на санитарно-эпидемиологических и противопожарных законов.

По данным «КП», частный детский сад на Нагатинской в настоящий момент посещают более 20 детей дошкольного возраста - от 3 до 7 лет.