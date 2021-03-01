Полицейские задержали мужчину, который два часа избивал ногами труп

Задержанный забил до смерти, а потом еще несколько часов наносил удары уже мертвому мужчине. Фото: Александр ГЛУЗ

Жуткая история произошла в одном из жилых домов на улице Бакинских комиссаров в Москве. Ранним утром в полицию позвонил встревоженный мужчина, который рассказал, что видел в подъезде окровавленного человека. На место сразу же был отправлен наряд полиции, которые застали на 8 этаже многоквартирного дома жуткую картину: на лестничной площадке мужчина избивал ногами по голове лежащего в луже крови человека. Избиваемый не подавал никаких признаков жизни, однако драчуна это никак не останавливало и он все продолжал наносить удары. Остановился он только когда заметил полицейских, поймавших его с поличным.

«Было установлено, что убитый мужчина 53-летний Иван В.* скончался за 2 часа до прибытия полицейских. Задержанный на месте преступления 45-летний Анатолий К.* забил до смерти безработного мужчину, а потом еще несколько часов наносил удары уже мертвому человеку», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Оперативниками было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 - Убийство. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. В настоящее время подозреваемый в жестокой расправе над 53-летним москвичом мужчина задержан и ждет суда.

* - все имена изменены