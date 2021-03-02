Врач рассказал, что цветы к 8 марта не являются переносчиком коронавируса

Эпидемиологическая ситуация в городе не ухудшится после женского праздника Фото: Мария ЛЕНЦ

Приближается 8 марта и женщины задумались о безопасности во время пандемии. Вопрос один: «Можно ли через цветы заразиться коронавирусом?». Ответ дал врач-педиатр Евгений Тимаков.

- Через цветы коронавирусная инфекция не передается. Приходить и покупать цветы можно. На эпидемиологическую ситуацию в городе это не повлияет, а значит праздник портить не нужно, - сказал Евгений Тимаков.

По словам врача, обрабатывать цветы какими-то специальными средствами в салонах продаж не будут, так как окружающие предметы не являются переносчиками коронавируса.

- Заболеть можно, если кто-то чихнул на поручень в метро, а вы следом схватились и потерли лицо. Таким образом, получив большую вирусную нагрузку, можно заболеть. Но на цветы же никто не кашляет, их достают из упаковок, - говорит Евгений Тимаков.

Опасения на счет доставки цветов от курьеров также излишни, по мнению врача. К тому же медики отметили, что и год назад цветы не были переносчиками коронавируса и не повлияли на эпидемиологическую ситуацию, поэтому не станут таковыми и в этом году. Евгений Тимаков отметил, что количество заразившихся ковидом не увеличилось и от цветов, которые были подарены на 14 февраля, и будут подарены учителям на 1 сентября.

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