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Общество

Берегитесь, рыбаки: Где на московских водоемах самый тонкий лед

Толщина льда на прудах пока еще безопасная, но прочность уже не та, что была зимой
Павел КЛОКОВПавел КЛОКОВ
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Чтобы не ходить по подтаявшим сугробам, рыбаки всё больше жмутся к берегу.

Чтобы не ходить по подтаявшим сугробам, рыбаки всё больше жмутся к берегу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температура воздуха плюс три. Солнышко припекает. А я спускаюсь на Большой Садовый пруд. И иду от Большой Академической улицы в сторону Тимирязевского парка. Накануне по информационным агентствам пробежала новость о том, что лёд в Москве остаётся крепким, толщина в среднем - более 40 см. Однако есть и опасные места. Например, участки, покрытые толстым слоем снега. Или имеющие тёмные пятна.

Тем временем натоптанная тропка кончилась, и я пошел по белоснежной целине. Не успел сделать и трёх шагов, как правая нога начала вязнуть. Раздался характерный звук «буль-буль». И ботинок залило водой. Сердце упало в пятки, ибо я совершенно точно решил, что проваливаюсь. Помните этот мимолётный страх, когда вы вдруг поняли, что потеряли сумку с документами? Или кошелёк.

Корреспондент «КП» Павел Клоков умудрился промочить ноги при толщине льда 40 см.

Корреспондент «КП» Павел Клоков умудрился промочить ноги при толщине льда 40 см.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

При этом утонувший ботинок упёрся во что-то твёрдое. С левой ногой произошло то же самое. Так я и шёл, черпая обувью воду.

Не надо быть Эйнштейном, чтобы объяснить случившееся. Во время снегопада пруд накрыло сугробами, которые теперь, с приходом тепла, начали таять. Получился такой бутерброд (снизу вверх): вода, лёд, вода, снег.

Рыбаки не любят ходить по такой каше и всё больше ютятся возле берега. Клёв, говорят, просто невыносимый. Две-три захудалых плотвички - уже счастье.

ЛОВЯТ ДО ПОСЛЕДНЕГО

Головинские пруды. Примерно та же картина. Только тут ещё плотина с быстротоком - и потому довольно крупная полынья, заселённая утками. Лёд вокруг усыпан замерзшими лунками. Рыбаки сидят чуть ли не до апреля. Иногда - всего в двух метрах от кромки воды. Понять такое сложно. Особенно сотрудникам МЧС, которые из года в год просят таких рыболовов не рисковать, раздают им памятки с правилами безопасного поведения на водоёмах, транслируют социальную рекламу. Но те, как в том анекдоте, всё одно - уплывая на льдине, просят спасать их помедленнее из-за хорошего клёва.

В защиту рыбаков остаётся добавить, что сейчас толщина льда на Головинских прудах более 30 см. А для безопасной ловли достаточно 10-12 см. При этом снег, плотно укрывший водоёмы неделю назад, подливает масла в огонь, точнее, талую воду, которая просачивается в трещины и увеличивает зазор между льдинами. Один человек такой отрезок, может, и пройдёт без проблем. А вот три рыбака, бредущих рядом, уже вряд ли. Весенний лёд, несмотря на толщину, теряет монолитность.

Большой Садовый пруд. Не клюёт, хоть убей.

Большой Садовый пруд. Не клюёт, хоть убей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы, толщина льда в столичных водоёмах пока не является критичной.

- В Москвы пришло резкое потепление, - напомнили в ведомстве. - И всего за сутки температура в городе поднялась почти на 20 градусов. Сугробы начали стремительно таять, образуя на улицах локальные подтопления. Но тем не менее толщина льда на столичных озёрах и прудах остается безопасной, составляя (к началу марта) в среднем более 40 см.

Кому рыбалка, а кому спорт.

Кому рыбалка, а кому спорт.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТОЛЩИНА ЛЬДА В САНТИМЕТРАХ

(По данным рыболовных форумов, столичных управ и МЧС)

Москва…

- Озеро Белое (Косино-Ухтомский район) - 51 см;

- водоёмы Троицкого и Новомосковского округов - 20-38 см (местами с промоинами);

- Головинские пруды (Головинский район) - 31 см;

- акватория Москвы-реки - от 0 до 30 см (наиболее опасный участок от Фрунзенской до Москворецкой набережной, где курсируют прогулочные теплоходы);

- заливы и поймы Москвы-реки (Рублёво) - от 24 до 50 см;

- Борисовские пруды (Орехово-Борисово Северное) - 37 см;

- Озеро Школьное (ЗелАО) - 41 см;

- Москва-река в районе Серебряного Бора и Карамышево - от 22 до 30 см (с промоинами).

...и Подмосковье

- Река Гнилуша (г. о. Домодедово) - от 0 до 25 см;

- озеро Светлое (г. о. Воскресенск) - от 5 до 15 см;

- река Ока (г. о. Луховицы) - от 0 до 36 см;

- Москва-река (г. о. Коломна) - от 0 до 20 см;

- река Лопасня (г. о. Чехов) - от 0 до 5 см;

- река Клязьма (г. о. Богородское) - от 0 до 30 см.

НА ЗАМЕТКУ

Опасные места на замёрзших водоёмах:

- площадки, покрытые толстым слоем снега;

- там, где есть чистые прогалины на снежном покрове;

- участки льда с характерными тёмными пятнами;

- места с вмёрзшими в лёд камышами, водорослями или какими-то другими предметами;

- места сбрасывания промышленных вод.

С таким клёвом даже коту ничего не обломится.

С таким клёвом даже коту ничего не обломится.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДЫШИ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ

Чаще всего зимой люди подкармливают птичек, однако рыбам, как выяснилось, в это непростое время года тоже нужна помощь. Об этом рассказал «КП» президент Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

- Дело в том, что карасям, лещам и пескарикам часто не хватает кислорода, - объяснил он. - И рыба скапливается возле незамёрзших лунок как на водопое. Определить это легко с помощью специального устройства, которое называется эхолот. В этом году мы обошли практически все крупные столичные водоёмы.

По словам Расулмухамедова, в рейдах участвуют моржи, рыбаки и просто неравнодушные граждане. Если рыба нуждается в кислороде, в водоёме делается несколько десятков лунок. Или же прорубается полынья (площадью - один квадратный метр).

При этом часто помощь и не требуется. Потому как той же работой занимаются и сотрудники ГУП «Мосоводосток» - чтобы поддержать экосистему, проводят аэрацию, подавая кислород в том числе принудительно через шланг.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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