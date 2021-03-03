Восемь тысяч километров труб: как Москва справляется с тающим снегом

Фото: www.mosvodokanal.ru

Сотни тысяч колодцев, аварийные бригады и роботы: как работает московская «ливневка»

26 февраля Москва достигла пика потепления: температура воздуха превысила 6 градусов. Этому предшествовали аномальные снегопады, когда в некоторые дни выпадало более 30 сантиметров снега при месячной норме до 15 сантиметров. В результате резкого потепления сугробы начали быстро превращаться в большие глубокие лужи.

Московские коммунальные службы были подготовлены и среагировали оперативно, отметил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В общей сложности, по его данным, на прочистке устройств для приема талой воды было задействовано около 400 бригад «Мосводостока», «Мосводоканала» и “Автомобильных дорог”. Этого оказалось достаточно, чтобы проезд по городу осуществлялся беспрепятственно.

Из-за обильного снеготаяния полностью избежать временных скоплений воды на улицах не удалось. И это несмотря на то, что все последние дни выпавший снег круглые сутки вывозился из Москвы, по словам мэра города Сергея Собянина, «в космических масштабах». Только за первую неделю с начала снегопада убрано 25 млн кубометров снега и льда.

Проблема заключается в том, что талый снег в отличие от обычной дождевой воды не перемещается самотеком и не просачивается сквозь решетку. Смесь подтаявшего снега, льда и воды наглухо закупоривает водоприемные колодцы. Поэтому сотрудникам коммунальных служб приходится в непрерывном режиме очищать забивающиеся входы в ливневку с помощью ручных инструментов. И ничего другого, к сожалению, человечество пока не придумало.

Многие горожане, столкнувшись с водными преградами, поспешили обвинить в этом ливневую систему водоотведения, мол, не справляется. Такая реакция, в целом, понятна – москвичи давно привыкли к выросшему уровню комфорта. И чем лучше работают столичные коммунальщики, тем острее воспринимаются сложности, вызванные естественными природными факторами, на которые прежде просто не обращали внимания.

А между тем, если бы московская ливневка действительно не работала, то все фундаменты зданий в низинных частях города, давно бы пришли в негодность, а лужи продолжали бы стоять неделями и месяцами. Фактически, в отсутствие ливневой системы Москва с ее многочисленными подземными реками и ручьями превратилась бы в Венецию. Чтобы понять, насколько несправедливы упреки к московской ливневке, нужно разобраться в том, как она устроена.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

От дороги до реки

Когда после морозов и снегопадов приходит потепление, весь объем талых вод принимает на себя ливневая система водоотведения. С улицы водозаборники выглядят как простые решетки на дорогах. Однако под землей они ведут в разветвленную сеть коллекторов, которая собирает все дождевые и талые воды, направляет их на очистные сооружения, а затем в реки. Совокупная длина труб столичных водостоков — более 8 тысяч километров. Если выстроить их в линию, можно проложить трубопровод от Москвы до Северного полюса и обратно.

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