Сотни тысяч колодцев, аварийные бригады и роботы: как работает московская «ливневка»26 февраля Москва достигла пика потепления: температура воздуха превысила 6 градусов. Этому предшествовали аномальные снегопады, когда в некоторые дни выпадало более 30 сантиметров снега при месячной норме до 15 сантиметров. В результате резкого потепления сугробы начали быстро превращаться в большие глубокие лужи.Московские коммунальные службы были подготовлены и среагировали оперативно, отметил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В общей сложности, по его данным, на прочистке устройств для приема талой воды было задействовано около 400 бригад «Мосводостока», «Мосводоканала» и “Автомобильных дорог”. Этого оказалось достаточно, чтобы проезд по городу осуществлялся беспрепятственно.Из-за обильного снеготаяния полностью избежать временных скоплений воды на улицах не удалось. И это несмотря на то, что все последние дни выпавший снег круглые сутки вывозился из Москвы, по словам мэра города Сергея Собянина, «в космических масштабах». Только за первую неделю с начала снегопада убрано 25 млн кубометров снега и льда.Проблема заключается в том, что талый снег в отличие от обычной дождевой воды не перемещается самотеком и не просачивается сквозь решетку. Смесь подтаявшего снега, льда и воды наглухо закупоривает водоприемные колодцы. Поэтому сотрудникам коммунальных служб приходится в непрерывном режиме очищать забивающиеся входы в ливневку с помощью ручных инструментов. И ничего другого, к сожалению, человечество пока не придумало.Многие горожане, столкнувшись с водными преградами, поспешили обвинить в этом ливневую систему водоотведения, мол, не справляется. Такая реакция, в целом, понятна – москвичи давно привыкли к выросшему уровню комфорта. И чем лучше работают столичные коммунальщики, тем острее воспринимаются сложности, вызванные естественными природными факторами, на которые прежде просто не обращали внимания.А между тем, если бы московская ливневка действительно не работала, то все фундаменты зданий в низинных частях города, давно бы пришли в негодность, а лужи продолжали бы стоять неделями и месяцами. Фактически, в отсутствие ливневой системы Москва с ее многочисленными подземными реками и ручьями превратилась бы в Венецию. Чтобы понять, насколько несправедливы упреки к московской ливневке, нужно разобраться в том, как она устроена.От дороги до рекиКогда после морозов и снегопадов приходит потепление, весь объем талых вод принимает на себя ливневая система водоотведения. С улицы водозаборники выглядят как простые решетки на дорогах. Однако под землей они ведут в разветвленную сеть коллекторов, которая собирает все дождевые и талые воды, направляет их на очистные сооружения, а затем в реки. Совокупная длина труб столичных водостоков — более 8 тысяч километров. Если выстроить их в линию, можно проложить трубопровод от Москвы до Северного полюса и обратно.Важно отметить, в Москве ливневая система исторически, еще с начала 20 века отделена от городской бытовой канализации, что существенно повышает контроль над санитарной чистотой города, надежность, пропускную способность и удобство эксплуатации ливневки. Грамотное проектирование всегда было особенно важно в Москве, где подземное пространство перенасыщено всевозможными коммуникациями – газовыми и водопроводными коллекторами, трубами теплоснабжения, линиями связи и так далее. Предела по приему стоков у ливневки нет – вся попавшая в систему вода будет отведена, просто чем больше осадков приходится пропускать через систему водоотведения поверхностных стоков, тем больше на это требуется времени.Диаметр труб «ливневки» варьируется от 100 до 3500 миллиметров. В целом сеть водоотведения города похожа на дерево: толстый ствол (коллектор) и отходящие от него более тонкие веточки. Трубы наименьшего диаметра расположены в дождеприемных колодцах непосредственно под решетками. По ним вода направленным потоком попадает в более широкие трубы — и так до коллектора, который объединяет несколько трубопроводных сетей и «доставляет» воду до очистных сооружений.Там вода проходит четырехступенчатую очистку. На первой ступени она очищается от песка. Второй этап — трехдневное отстаивание в резервуаре глубиной до 14 метров. Здесь оседает большинство взвешенных веществ. Остаток мелкодисперсных взвесей попадает в безнапорные фильтры на третьем этапе очистки. На последней ступени воду пропускают через напорные фильтры, чтобы удалить из нее растворенные химические соединения. В результате в Москву-реку, Яузу и другие московские реки, включая мелкие, попадает вода, которая не вредит флоре и фауне. Подобных очистных сооружений в Москве порядка 180.Особенности конструкцииПочему же вода скапливается на улицах? Главная причина — фиксированная пропускная способность городской системы отведения поверхностных стоков. В столице более 100 тысяч дождеприемных колодцев, но даже такая масштабная система не всегда обеспечивает мгновенный результат. Московская ливневая система, как и мировые аналоги, рассчитана на среднее количество осадков в течение года. Она легко справляется с «рядовым» дождем или сезонным потеплением. Когда количество осадков значительно превышает норму, «ливневка» все равно выполняет свои функции в полном объеме — иначе по некоторым улицам города действительно пришлось бы передвигаться на лодках. Но на то, чтобы полностью отвести воду, требуется больше времени, поскольку у трубопроводов, направляющих ее из дождеприемников в коллекторы, есть определенная пропускная способность, которую они физически не способны превысить.В качестве аналогии можно привести водопроводный кран определенного диаметра и подобранный под его мощность слив. В случае стремительного таяния больших масс снега получается, что к этой системе добавили еще несколько включенных кранов. Слив так и остался один и работает на всю мощность, но поступление воды резко возросло в сравнении с нормативным. Так что вода, безусловно, в конечном итоге будет слита, но на это потребуется больше времени.Напрашивается, казалось бы, очевидное решение: нужно увеличить пропускную способность сети водоотведения. Однако резкие оттепели среди зимы или многодневные ливни для Москвы остаются редкостью, а малоснежные зимы последних лет и вовсе подчеркивали избыток мощности московской ливневки. К тому же, устройство системы водостоков невероятно затратно и сложно. В некоторых частях города, особенно исторических, ее практически невозможно модернизировать, не затронув другие подземные инженерные сети или даже дома и дороги. В этих условиях обустройство «ливневки» для круглогодичной готовности к аномалиям скорее навредит городу, чем поможет, потому что ее строительство и эксплуатация будет стоить во много раз дороже, и при этом она займет слишком много места, необходимого для прочей инфраструктуры.Город адаптируетсяВ Москве делают многое, чтобы улучшить ситуацию со скоплениями воды и снега на дорогах и улицах.С началом снежного сезона открываются пункты плавления снега – 56 стационарных и 38 мобильных. Общая суточная мощность только 35 снегоплавильных пунктов, находящихся на балансе Мосводоканала, составляет 140 тысяч кубометров снега. Всего же с начала снегопадов в ноябре и до 1 февраля 2021 года в Москве было переплавлено в общей сложности около 6 млн кубометров снега.Летом в борьбе с избыточной дождевой водой помогает озеленение. Ливневка нужна именно потому, что большая часть городского пространства занята твердыми покрытиями — асфальтом, бетоном. Но чем больше в Москве появится клумб, газонов и деревьев, тем лучше она справится с осадками: дождевые и талые воды естественным образом уходят в землю, которая заодно и очищает их.Ливневую систему регулярно ремонтируют и прочищают от засоров, причем для обслуживания маленьких и труднодоступных труб даже используют высокотехнологичных роботов-телеинспекторов. Кроме того, уже более десятка лет ведется последовательное обновление ливневой системы в рамках городских программ. В первую очередь работы проходят в местах регулярных скоплений воды и там, где трубопроводы требуют замены из-за возраста или наличия дефектов.«Ливневку» обновляют как открытым методом (выкапывают траншеи и меняют участки труб), так и закрытым или бестраншейным. Во втором случае внутри старой трубы прокладывают полимерный рукав, плотно прилегающий к ее стенкам. Этот процесс называется санацией. Еще один способ замены — разрушение старой трубы и прокладка новой по ее трассе, причем новая труба может быть большего диаметра. Бестраншейные методы позволяют увеличить пропускную способность ливневой системы на 20–30 процентов и не затрагивают прочую инфраструктуру города. За последние 10 лет всего в городе построили и отремонтировали более 250 км сетей.Помочь МосквеПодводя итог, можно сказать, что Москва вполне эффективно и быстро справляется с обрушившимся на нее двойным природным катаклизмом – мощным снегопадом и резким потеплением. Спустя всего три дня напряженной работы коммунальных служб город практически не имеет серьезных проблем с водостоком. Основные магистрали едут, аварий и чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, подтопление важнейших социальных объектов успешно предотвращено.Если вы все же обнаружите скопления воды, сообщить о них можно в диспетчерскую Мосводостока по телефону +7 (495) 657-87-03, в единый диспетчерский центр московского Департамента ЖКХ по телефону +7 (495) 539-53-53, а также в Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) по телефону +7 (499) 264-96-81. Если вода скапливается в подземном переходе, можно обратиться в ГБУ «Гормост» по телефону +7 (495) 632-58-46 и по электронной почте disp-gormost@dom.mos.ru. Кроме того, заявку на решение проблемы можно оставить на портале «Наш город».