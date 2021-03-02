«Московскому долголетию» - долгих лет жизни!

Одна из самых романтических фотографий на выставке - портрет Николая Моренова, 69 лет, и Людмилы Онегиной, 60 лет. Их познакомил проект «Московское долголетие».

Если вам немного за 50, то самое время стать звездой танцпола, выучить иностранный язык или устроить фотосессию. Эти и многие другие таланты открыли в себе участники проекта мэра столицы Сергея Собянина «Московское долголетие».

В первый день весны в честь трехлетия проекта на Чистопрудном бульваре развернулась фотовыставка «Лица «Московского долголетия»: разрушая мифы о возрасте». Ее главные герои прямо на прогулочной аллее танцевали, пели, читали стихи и раздавали интервью.

- Я занимаюсь историческими и бальными танцами семь лет, и продолжаю вальсировать уже в «Московском долголетии», - говорит Юрий Алексеевич Нечунаев, 80 лет. - В центре соцобслуживания «Мещанский» ещё участвую в театральной студии. Мне нравится, что каждый день новые лица, эмоции, ощущения. Мы все нарядные, красивые, дамы в шляпках и платьях с кринолинами, кавалеры во фраках.

На экспозиции два фото нашего героя - на велосипеде и в танцевальном движении молодежного челенджа. Не верится, что этот живчик в модном красном наряде разменял уже девятый десяток.

- Мы с друзьями из проекта участвуем во флешмобах, видите, узнал новое слово, - смеётся Юрий Алексеевич. - С детьми и внуками общаюсь с помощью мессенджеров, скидываю им свои фото с выступлений, переписываюсь. Нечего пенсионерам сидеть дома, нужно везде совать свой нос, интересоваться всем, что происходит вокруг. Такой у меня секрет долголетия. Теперь ещё и прививку от коронавируса сделал. Некогда нам болеть!

ОТОРВАТЬСЯ ОТ ДИВАНА И ТЕЛЕВИЗОРА

Выставки с фотографиями участников «Московского долголетия» можно увидеть на Гоголевском и Тверском бульварах. Яркие образы созданы известными фотографами Дмитрием Исхаковым и Александром Орловым. Экспозиция продлится до конца марта. Сюда можно прийти в любое удобное время.

Хотя сейчас из-за пандемии временно отложили «живые» занятия и тренировки, проект «Московское долголетие» продолжает работу в онлайн-формате. Занятия проходят с помощью современных коммуникационных платформ. Для горожан старшего поколения открылись более 30 онлайн-направлений активностей (см. «Цифры»).

Всего за три года работы к проекту присоединились около 380 тысяч жителей. Многие из них смогли исполнить свои мечты - впервые вышли на сцену в театральных постановках, музыкальных концертах, получили новую профессию, изучили иностранный язык, освоили новый вид спорта, завели личный блог в социальных сетях или научились рисовать.

- «Московское долголетие» в своей философии содержит самое главное - конкурировать с диваном, телевизором, поликлиникой, торговыми центрами за свободное время московского пенсионера, - сказал на открытии выставки Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. - И это нам удаётся, даже несмотря на то, что последний сложный год пандемии занятия проходят исключительно в онлайн-режиме. Мы рассчитываем, что благодаря вакцинации и коллективному иммунитету проект как можно своре вернётся в свой привычный формат. Наши участники тогда смогут встречаться не только через экраны гаджетов, но и на очных занятиях.

Фотовыставку на Чистопрудном бульваре открыл заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

КОРОЛЕВСКАЯ ОСАНКА В 60 ЛЕТ

Проект «Московское долголетие» за время работы стал сообществом активных, творческих и энергичных людей. Каждый из них вовлечен в социальную жизнь города, открыт к новым знаниям, знакомствам и увлечениям. Именно на занятиях проекта встретились Николай Константинович Моренов, 69 лет, и Людмила Анатольевна Онегина, 60 лет.

- Я впервые вышла на модный подиум в проекте на занятиях «Королевская осанка», - делится Людмила Анатольевна, подводя меня к совместному с Николаем Константиновичем эффектному фото на выставке. - Играю в театре много лет, и чего мне не хватало? Мне нужно было ещё больше общения, новых друзей, событий. В «Московском долголетии» я с первых дней, все три года. Конечно, хотелось бы, чтобы мужчины активнее участвовали в проекте, а то у нас во всех сферах женщин больше. Тем, кто ещё не записался, советую обязательно приходить в «Московское долголетие».

- Вы посмотрите, какие лица! - Николай Константинович показывает на стенды со снимками, на улыбающихся рядом с ним перед объективами фото- и видеокамер друзей. Но ему словно всего этого мало, и наш герой разворачивает принесённый с собой огромный фотоальбом с лучшими моментами «Московского долголетия». - Какие эмоции!

Фестиваль скандинавской ходьбы, лыжные старты, танцевальные флешмобы, театральные постановки - московским пенсионерам скучать не приходится.

- Мне нравится танцевать, общаться и узнавать что-то новое, - рассказывает участница проекта Любовь Борисовна Богданова, 73 года. - Конечно, хочется скорее вернуться к привычным живым занятиям, мы скучаем по нашим встречам в проекте. Радует, что во время пандемии «Московское долголетие» ни на один день не прекращало свою работу. Мы стараемся сохранять активность каждый день.

Вместе с участниками «Московского долголетия» продолжают совершенствоваться и приобретать новые навыки кураторы и преподаватели проекта. В 2021 году планируется провести обучение более 1,3 тысячи сотрудников «Команды долголетия», а также спортивных тренеров Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФК). Кроме того, готовится обучающий онлайн-курс для всех преподавателей проекта.

Очные занятия в «Московском долголетии» возобновятся, как только позволит эпидемиологическая ситуация в столице. При этом для удобства участников онлайн-занятия в проекте сохранят и после пандемии.

Активисты «Московского долголетия» становятся на проекте настоящими звёздами, занимаются любимым делом, заводят новые знакомства, влюбляются и даже создают семьи.

НА ЗАМЕТКУ

Как записаться

Заявку для бесплатного участия в онлайн-программе «Московского долголетия» можно оставить на портале mos.ru в разделе, посвящённом проекту, или обратившись в территориальные центры социального обслуживания. Заполнить анкету можно в столичных центрах государственных услуг «Мои документы».

Для записи понадобятся паспорт, СНИЛС и социальная карта москвича. Участниками могут стать вышедшие на пенсию женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Занятия доступны по 30 направлениям. Кроме того, на специальном YouTube-канале публикуются в открытом доступе видеоуроки по разным направлениям, например, спорт, домоводство, литературная мастерская и другим.

ЦИФРЫ

- 622 организации проводят сейчас дистанционные занятия для участников проекта «Московское долголетие». Из них - 397 государственных и 225 негосударственных.

- Более 76 тысяч человек регулярно посещают онлайн-занятия. Среди самых популярных направлений - гимнастика, танцы и английский язык, виртуальные экскурсии по 20 городам России, Европы и Азии, уроки по красоте и стилю.

- Почти 18 миллионов занятий состоялось за три года в проекте.

- От 60 до 70 лет - в таком возрасте самые активные участники дистанционных мероприятий.

- 3,6 тысячи человек в «Московском долголетии» - в возрасте 80 лет и старше.

- Более 90 процентов участников программы - женщины.