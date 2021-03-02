Транспортные проекты в Москве в 2021 году: Виртуальная карта «Тройка», 400 электробусов и новые метровагоны «Москва»

В ближайшее время намечено открытие 11 новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общественный транспорт в Москве постепенно оживает после пика пандемии. Из-за ковидных ограничений в прошлом году горожане реже ездили в наземке и метро. По данным Дептранса столицы, пассажиры совершили 3,6 миллиарда поездок – на 2,1 миллиарда меньше, чем в 2019-м. Но на этот год транспортные планы грандиозные. Сегодня, 2 марта, на заседании президиума правительства Москвы стало известно, что ждёт пассажиров в самое ближайшее время...

... в метро, МЦК и МЦД

- открытие 11 новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро;

- запуск 337 новых вагонов «Москва-2020»;

- строительство и реконструкция 11 городских вокзалов МЦД;

- выпуск виртуальной карты «Тройка». Первыми ее опробуют владельцы Android-смартфонов с модулем NFC в приложении «Метро Москвы». Проездные можно будет покупать через мобильник и без обращений в кассу, а саму карту вообще оставить дома;

- дальнейшее подключение «Тройки» в регионах России, с акцентом на Московскую область.

...в наземке

- запуск ещё 400 электробусов;

- установка 164 зарядных станций и выход электробусов ещё на 30 городских маршрутов;

- запуск ещё 70 новых низкопольных трамвайных вагонов.

...в прокате велосипедов и самокатов

- закупка ещё 1 000 велосипедов (в том числе 500 электровелосипедов) для проката;

- установка 67 станций электровелопроката;

- устройство 18 километров временных велополос в центре города;

- открытие более 1 000 парковок для личных велосипедов;

- закупка ещё 4 000 новых электросамокатов.

...в речном транспорте

- развитие причалов;

- разработка электрических судов для передвижения по Москве-реке.

ЦИФРЫ

С 54 километров в час в 2019 году до 55 километров в час в 2020 году выросла среднесуточная скорость движения на основных магистралях Москвы.

С 45 до 55 километров в час увеличилась средняя скорость машин в городе по сравнению с 2010 годом.

С 56 минут в 2019 году до 55 минут в 2020 году сократилось среднее время в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в часы пик.

С 9,2 тысяч в 2019 году до 7,9 тысяч в 2020 году, то есть на 14 процентов, сократилось в столице количество дорожных аварий с пострадавшими.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В районе станции Новохохловская проведут благоустройство вдоль путей МЦД-2 на участке от Волгоградского проспекта до ТТК. Проект утвердил сегодня, 2 марта, мэр Москвы Сергей Собянин.

На этом отрезке планируется частичная реконструкция Автомобильного проезда, а также строительство нового проезда для подвоза пассажиров к станции Новохохловская МЦД-2. На них обустроят удобные пешеходные тротуары, 3 автобусные остановки, навесы для пешеходов. Вдоль Новохохловской улицы появятся велодорожки общей длиной порядка 2 километров, а у станций Новохохловская МЦК и МЦД-2 – парковки и прокат велосипедов.

Ещё один утверждённый сегодня проект - строительство пешеходных переходов у станции Внуково Киевского направления МЖД. От железки до автобусных остановок появятся навесы по принципу «сухие ноги» для пассажиров. На привокзальной площади реконструируют и поставят 4 современные павильона для наземки.

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