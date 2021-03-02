Транспортные проекты в Москве в 2021 году: Виртуальная карта «Тройка», 400 электробусов и новые метровагоны «Москва»

В ближайшее время намечено открытие 11 новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Общественный транспорт в Москве постепенно оживает после пика пандемии. Из-за ковидных ограничений в прошлом году горожане реже ездили в наземке и метро. По данным Дептранса столицы, пассажиры совершили 3,6 миллиарда поездок – на 2,1 миллиарда меньше, чем в 2019-м. Но на этот год транспортные планы грандиозные. Сегодня, 2 марта, на заседании президиума правительства Москвы стало известно, что ждёт пассажиров в самое ближайшее время...
... в метро, МЦК и МЦД
- открытие 11 новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро;
- запуск 337 новых вагонов «Москва-2020»;
- строительство и реконструкция 11 городских вокзалов МЦД;
- выпуск виртуальной карты «Тройка». Первыми ее опробуют владельцы Android-смартфонов с модулем NFC в приложении «Метро Москвы». Проездные можно будет покупать через мобильник и без обращений в кассу, а саму карту вообще оставить дома;
- дальнейшее подключение «Тройки» в регионах России, с акцентом на Московскую область.
...в наземке
- запуск ещё 400 электробусов;
- установка 164 зарядных станций и выход электробусов ещё на 30 городских маршрутов;
- запуск ещё 70 новых низкопольных трамвайных вагонов.
...в прокате велосипедов и самокатов
- закупка ещё 1 000 велосипедов (в том числе 500 электровелосипедов) для проката;
- установка 67 станций электровелопроката;
- устройство 18 километров временных велополос в центре города;
- открытие более 1 000 парковок для личных велосипедов;
- закупка ещё 4 000 новых электросамокатов.
...в речном транспорте
- развитие причалов;
- разработка электрических судов для передвижения по Москве-реке.
ЦИФРЫ
С 54 километров в час в 2019 году до 55 километров в час в 2020 году выросла среднесуточная скорость движения на основных магистралях Москвы.
С 45 до 55 километров в час увеличилась средняя скорость машин в городе по сравнению с 2010 годом.
С 56 минут в 2019 году до 55 минут в 2020 году сократилось среднее время в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в часы пик.
С 9,2 тысяч в 2019 году до 7,9 тысяч в 2020 году, то есть на 14 процентов, сократилось в столице количество дорожных аварий с пострадавшими.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В районе станции Новохохловская проведут благоустройство вдоль путей МЦД-2 на участке от Волгоградского проспекта до ТТК. Проект утвердил сегодня, 2 марта, мэр Москвы Сергей Собянин.
На этом отрезке планируется частичная реконструкция Автомобильного проезда, а также строительство нового проезда для подвоза пассажиров к станции Новохохловская МЦД-2. На них обустроят удобные пешеходные тротуары, 3 автобусные остановки, навесы для пешеходов. Вдоль Новохохловской улицы появятся велодорожки общей длиной порядка 2 километров, а у станций Новохохловская МЦК и МЦД-2 – парковки и прокат велосипедов.
Ещё один утверждённый сегодня проект - строительство пешеходных переходов у станции Внуково Киевского направления МЖД. От железки до автобусных остановок появятся навесы по принципу «сухие ноги» для пассажиров. На привокзальной площади реконструируют и поставят 4 современные павильона для наземки.
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